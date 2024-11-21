Лунный календарь на декабрь 2024 года: благоприятные дни для дел

Лунный календарь благоприятных дней на декабрь 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на декабрь 2024 от Нового канала!
В декабре 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц лета также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.
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Согласно лунному календарю на декабрь 2024 года, благоприятные дни: 7, 11, 15, 21, 22.
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