Лунный календарь благоприятных дней на декабрь 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на декабрь 2024 от Нового канала!

В декабре 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц лета также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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Фазы Луны в декабре 2024

Новолуние: 1 декабря

Полная Луна: 15 декабря

Растущая Луна: 2-14 декабря

Убывающая Луна: 16-31 декабря

Лунный календарь на декабрь 2024 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на декабрь 2024 года, благоприятные дни: 7, 11, 15, 21, 22.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на декабрь 2024 года:

Благоприятные дни для поездок: 2, 9, 10, 15, 17-19, 22.

Благоприятные дни для новых начинаний: 3, 9, 11, 15, 21, 29.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 11, 14, 15, 21.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 21, 30.

Благоприятные дни для общения: 3, 7, 11, 12, 17, 18, 26.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на декабрь 2024 года:

Неблагоприятные лунные дни в декабре 2024: 1, 4, 6, 10, 13, 16, 25, 31.

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