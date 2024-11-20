Поделки на Новый год 2025: что можно сделать своими руками

Подготовка к Новому году начнется уже скоро, поэтому самое время заранее узнать, как нарядить свой дом и при этом не тратить много денег.

Новый канал расскажет тебе, как сделать украшения на Новый год 2025 года своими руками.

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Украшения для елки из конфет или шишек

Обычная шишка тоже может стать прекрасным елочным украшением. Возьмите шишку, покрасьте ее баллончиком блестящей краски. Или смажьте клеем и покройте блестками. Когда краска или клей высохнут, прицепите к шишке нить и повесьте на елку.

Еще более легким в производстве, но не менее интересным украшением, может стать обычная конфета с хорошей оберткой. Прицепите к ней нить и смело вешайте на елку.

Композиции из шишек

Сделать оригинальные небольшие композиции из природных материалов совсем несложно. Возьмите круглые деревянные подставки (это могут быть срезы грубых веток). Украсьте их сверху искусственным мхом (сизалем), приклейте сосновую шишечку, похожую на маленькую елку. Украсьте композицию бусинками разных размеров.

Животные из шишек

Создать животных из шишек просто. Из заготовки создайте тело, а остальную часть сделайте из подручных материалов. Декор используйте для украшения елки вместо игрушек или подарите его друзьям или родственникам вместо сувенир на Новый год, Рождество или просто для хорошего настроения.

Снеговик из ваты или акрила

Прежде чем начинать делать такой новогодний декор, запаситесь:

акриловыми белыми помпонами разного диаметра или ватой;

черными шляпками небольшого размера;

бегающими глазами диаметром 4 см;

красно-белой синильной проволокой;

двусторонним скотчем;

нитями;

клеевым пистолетом;

палочками для мороженого.

Сначала нужно сделать заготовку – склеить между собой акриловые помпоны или вату, скачанную в шаре, с помощью клеевого пистолета. Сверху, на малейший помпон, приклеить шляпку и глаза. Отрежьте небольшой кусок проволоки и сделайте шарф для снеговика.

Возьмите палочку для мороженого и обклейте ее декоративным скотчем, тогда у вас получится соорудить закладку для ребенка, приклеив снеговика к основанию палочки. Если вы решили, что изделие должно висеть в воздухе, возьмите нить длиной 25-30 см и завяжите ее вокруг любого круглого предмета, чтобы сформировать хороший бантик. Затем этот бантик приклейте к шляпке снеговика.

Новогодняя звезда из бумаги

Простой и удобный вариант изделий для тех, у кого дома скопилось много ненужных пуговиц. Чтобы сделать такое украшение, вам нужны:

заготовки из бумаги в виде звезды;

клей;

пуговицы;

нить.

Вырежьте из бумаги или ткани звезды желаемого размера. Можно сделать несколько, а потом склеить их между собой, тогда у вас выйдет двойная новогодняя звезда. Сверху наклейте пуговицы – цвет и размер выбирайте сами, отталкиваясь от своей фантазии. На вершину звезды наклейте нить и завяжите, чтобы изделием можно было украсить дом.

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