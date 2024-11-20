«Таємний Санта» для тих, у кого нікого нема: привітайте зі святами самотніх бабусь і дідусів

Різдвяно-новорічні свята — це час тепла, радості й сімейного затишку. Але для багатьох літніх людей із будинків престарілих і дітей з інвалідністю, які залишилися без підтримки, це найбільш самотній період у році.

Благодійний фонд Юлії Карпової «Юлині бабусі» запрошує стати частиною акції «Таємний Санта» й подарувати свято тим, хто цього потребує найбільше.

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Минулоріч завдяки «Таємному Санті» вдалося привітати 500 літніх людей. Цьогорічна мета — подарувати свято 1000 підопічних, серед яких літні люди з будинків престарілих і хлопчики з інвалідністю з будинку-інтернату

Суть акції проста: ви можете зробити донат для придбання подарунків або самостійно надіслати речі зі списку.

Що можна відправити?

Чай, каву.

Україномовні книги (романи, детективи, пригоди).

Теплі шкарпетки, пледи.

Засоби гігієни та побутову хімію (пральний порошок, кондиціонери для білизни, мийні засоби).

Підгузки для дорослих і пелюшки.

Чому це важливо?

У Європі літні люди мають підтримку держави — соціальні служби забезпечують їх комфортним життям. Однак в Україні ця система потребує розвитку, а старенькі часто залишаються наодинці зі своїми проблемами. Фонд «Юлині бабусі» створений саме для того, щоб змінити цю ситуацію.

«Навіть найскромніші донати чи подарунки можуть зробити життя самотніх людей щасливішим. Старайтесь допомагати не тільки на свята, адже підгузки, хімія і їжа потрібні їм завжди, — наголошує Юлія Карпова.

Як допомогти?

Зробіть донат: банка за посиланням.

Надішліть посилку з подарунками за адресою : с. Чайки, Нова пошта, відділення 1, Юля Карпова, 097 085 98 47.

Поширте інформацію серед друзів і знайомих.

Про фонд

Фонд «Юлині бабусі» заснувала у 2022 році ведуча Happy Ранку на Хіт FM Юлія Карпова. За рік її організація виросла з 500 до 1000 підопічних. Нині під опікою фонду — 9 закладів у Київській, Житомирській і Дніпропетровській областях, серед яких будинки престарілих, психоневрологічний інтернат і будинок-інтернат для хлопчиків з інвалідністю.

Долучайтеся до акції «Таємний Санта» й подаруйте самотнім стареньким та дітям з інвалідністю новорічне диво!