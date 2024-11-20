Сочельник 2024: что можно и нельзя делать 24 декабря

Что можно и нельзя делать 24 декабря на Сочельник в канун Рождества? Существует несколько народных верований. Все о Сочельнике в канун Рождества в Украине 2024 – в материале Нового канала

Что нельзя делать на Рождество Христово

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Что можно делать 24 декабря на сочельник в канун Рождества

Необходимо убрать в доме, дома.

Примириться с близкими, если есть конфликты и врагами, встретить праздник в покое.

Собрать за столом всех членов семьи. На столе должно стоять 12 постных блюд по количеству апостолов.

Нужно обязательно надеть что-нибудь новенькое, а если такого нет, то хотя бы один предмет белого цвета.

Следует зажечь в доме свечи или растопить камин. Это привлечет в дом благополучие и удачу.

Что нельзя делать 24 декабря на сочельник в канун Рождества