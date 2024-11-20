Новый каналG.spaceНовости

Сочельник 2024: что можно и нельзя делать 24 декабря

Що не можна робити на Різдво Христове

Что можно и нельзя делать 24 декабря на Сочельник в канун Рождества? Существует несколько народных верований. Все о Сочельнике в канун Рождества в Украине 2024 – в материале Нового канала

Что нельзя делать на Рождество Христово

Cейчас смотрят

Что можно делать 24 декабря на сочельник в канун Рождества

  • Необходимо убрать в доме, дома.
  • Примириться с близкими, если есть конфликты и врагами, встретить праздник в покое.
  • Собрать за столом всех членов семьи. На столе должно стоять 12 постных блюд по количеству апостолов.
  • Нужно обязательно надеть что-нибудь новенькое, а если такого нет, то хотя бы один предмет белого цвета.
  • Следует зажечь в доме свечи или растопить камин. Это привлечет в дом благополучие и удачу.

Что нельзя делать 24 декабря на сочельник в канун Рождества

  • Нельзя рыбачить, охотиться и копать землю.
  • Женщинам нельзя заниматься рукоделием.
  • Нельзя кормить кур, иначе они могут хуже уноситься.
  • Нельзя много разговаривать, выходить из-за стола или из дома во время ужина.
  • Нельзя быть скупым.
  • Нельзя садиться за вечернюю трапезу в грязной одежде.

gspace лайфхак модные новости новий рік 2025
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь