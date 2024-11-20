Сочельник 2024: что можно и нельзя делать 24 декабря

Что можно и нельзя делать 24 декабря на Сочельник в канун Рождества? Существует несколько народных верований. Все о Сочельнике в канун Рождества в Украине 2024 – в материале Нового канала
Что нельзя делать на Рождество Христово
Что можно делать 24 декабря на сочельник в канун Рождества
Необходимо убрать в доме, дома.
Примириться с близкими, если есть конфликты и врагами, встретить праздник в покое.
Собрать за столом всех членов семьи. На столе должно стоять 12 постных блюд по количеству апостолов.
Нужно обязательно надеть что-нибудь новенькое, а если такого нет, то хотя бы один предмет белого цвета.
Следует зажечь в доме свечи или растопить камин. Это привлечет в дом благополучие и удачу.
Что нельзя делать 24 декабря на сочельник в канун Рождества
Нельзя рыбачить, охотиться и копать землю.
Женщинам нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя кормить кур, иначе они могут хуже уноситься.
Нельзя много разговаривать, выходить из-за стола или из дома во время ужина.
Нельзя быть скупым.
Нельзя садиться за вечернюю трапезу в грязной одежде.