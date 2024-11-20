Что приготовить на Новый год 2025: новогоднее меню и вкусные рецепты

Новогоднее меню это всегда не очень легко, ведь хочется приготовить что-нибудь новое, вкусное и красивое. Новый канал приготовил тебе рецепты блюд, которые точно оценишь ты и твои гости.

Здесь ты найдешь как классические, так и новые блюда на Новый 2025 год.

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Крабовые шарики

Плавленый творог – 100 г.

Крабовые палочки – 160 г.

Яйцо куриное – 2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Черный молотый перец – по вкусу.

Яйца отварить вкрутую и остудить. У крабовых палочек срезать красный слой. Отдельно мелко порезать белые и красные части. Сыр натереть на терке, смешать с измельченным чесноком и белыми крабовыми палочками.

В миску с творогом вмешать мелко натертые яйца и майонез. Посолить и поперчить. Влажными руками скачать шарики из массы и обвалять в стружке из красной части крабовых палочек. Перед подачей на час поставить в холодильник.

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«Шуба» с красной рыбой

Семга слабосоленая – 200 г.

Яйцо – 4 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Свекла большая – 1 шт.

Майонез – 100 г.

Зелень для украшения.

Шуба с красной рыбой готовится практически так же, как традиционная версия. Отварить до готовности свеклу, морковь и картофель. Свекла варится 1-1, 5 часа, картофель и морковь 25 минут, яйца – 8 минут.

Все ингредиенты охладить и очистить. Морковь, картофель и свеклу натереть на крупной терке. Яичные белки отделить от желтков. Белки и желтки натереть отдельно на мелкой терке. Семгу порезать мелким кубиком. Собрать салат слоями: рыба, яичный белок, майонез, картофель, морковь, майонез, свекла, майонез и желтки.

Запеченные перцы с фетой и оливками

Красный или желтый перец помыть, порзиать на половинки и запечь. Готовится он в течение 20-30 минут, нужно, чтобы перчик стал мягким.

После укладываем в половинки перчин начинку: измельченная (изрезанная) фета, каперсы и оливки. Посолить и поперчик можно по вашему вкусу. По нашему опыту можно обойтись даже без соли, ведь каперсы и оливки заменяют все необходимые приправы.

Закуска вкусна как горячей, так и холодной. Поверьте, вы точно получите наслаждение! Еще и для фигуры не вредно 🙂

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Картофель с сыром

Тебе понадобится:

4 картофелины,

200 г сыра,

250 мл сливок,

1 ч.л. орегано,

специи.

Приготовление: Нарежь картофель пластинами и приправы по вкусу. Выложи половину в форму, залей половиной сливок и засыпь половиной сыра. Повторите слои снова и поставьте запекаться в духовке 30 минут при 190 градусах.

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Оливье по-новому! (в лаваше)

Оригинальная интерпретация новогоднего салата точно понравится твоим гостям!

Тебе понадобится:

письмо лаваша,

100 г колбасы,

1 картофель,

1 морковь,

1 маринованный огурец,

1 яйцо,

50 г сливочного сыра,

1 ст. л. майонеза.

Отварить яйцо, картофель и морковь до готовности. Натрите все ингредиенты на большой терке. Смажьте лист лаваша майонезом и сливочным сыром. Выложи остальные ингредиенты, сверни тугой рулет и затяни его в пленку. Отправь на час в холодильник и нарежь перед подачей.

Утка с яблоками и черносливом

Идеальная начинка для идеального новогоднего блюда. Птица получается ароматной, сочной и с румяной корочкой!

Тебе понадобится:

1 утка,

2 ст.л. специи,

3 яблока,

150 г чернослива,

2 ст.л. соевого соуса,

3-4 ст.л. соевого соуса терияки,

2 ст.л. меда.

Приготовление: Натри утку специями снаружи и внутри, и оставь на 15-20 минут. Мелко нашинкуй яблоки и чернослив, и начини утку. После положи утку в рукав для запекания (в нем она получится более сочной и мягкой). Далее, когда утка уже лежит в рукаве, возьми ложку и облей ее соусом (соевый соус, терияки и мед). Закрой рукав и поставь утку в духовку. Запекать примерно 1,5-2 часа.

Фото — iStock, Instagram