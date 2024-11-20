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Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

Що подарувати на Новий рік 2025: ідеї подарунків для близьких

О каком главном подарке мечтает вся страна, мы с вами прекрасно понимаем. Победа Украины в этой страшной войне стала бы лучшим подарком под елку. Нам этим трудятся наши военные и все мы с вами.

На Новый год мы мечтаем собраться всей семьей и доставить удовольствие своим подарком всем родным. Ведь это поможет нам хоть немного погрузиться в магическую атмосферу. Что же подарить на Новый год 2025 года своим родным или каких подарков просить – мы тебе подскажем.

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Идеи подарков на Новый год 2025

Надеемся, ты найдешь что-то для себя из списка ниже:

  • цветы в горшке, декоративные подушки, настольный декор;
  • набор продуктов в праздничной корзине к новогоднему столу – сыры разных сортов, колбасы, заморские фрукты, шоколадные конфеты и бутылка спиртного;
  • теплые варежки и шарфы;

Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

  • билеты в кино, театр, концерт;
  • украшенные стаканчики, тарелочки и целые наборы посуды, вазы, набор столовых ложек и вилок, набор чашек кофе и чая;
  • ланчбоксы и контейнеры для еды;

Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

  • термос; термокружка, заварник;
  • формы для выпечки;
  • чайный сервиз с новогодним принтом для чаепития в кругу семьи;
  • новогодний набор именных бокалов;
  • шоколад с новогодними поздравлениями или печенье с предвидениями;

Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

  • организация новогоднего праздника в загородном доме всей семьей;
  • электрокамин или обогреватель – создадут в комнате комфортную температуру;
  • робот-пылесос или моющий пылесос, который поможет содержать дом в чистоте без особого труда;
  • кофеварка – для тех, кто любит пить кофе и угощать им родных и друзей;

Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

  • хлебопечка, фритюрница, яйцеварка, тостер, сушилка для овощей и фруктов;
  • цифровой фотоаппарат;
  • планшет, смартфон, айфон или электронная книга;
  • сертификат на мастер-класс или курсы – кулинария, уроки танцев, живописи или другое;
  • настольные игры;

Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

  • семейный фотоальбом – милый подарок, который порадует теплыми воспоминаниями;
  • именные халаты и полотенца с вышитыми именами или инициалами;
  • календари на 2024 год;

Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

  • духи;
  • гели для душа, пену/соль для ванны с вкусными запахами;
  • книгу.

Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

Фото iStock

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