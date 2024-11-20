Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких

О каком главном подарке мечтает вся страна, мы с вами прекрасно понимаем. Победа Украины в этой страшной войне стала бы лучшим подарком под елку. Нам этим трудятся наши военные и все мы с вами.

На Новый год мы мечтаем собраться всей семьей и доставить удовольствие своим подарком всем родным. Ведь это поможет нам хоть немного погрузиться в магическую атмосферу. Что же подарить на Новый год 2025 года своим родным или каких подарков просить – мы тебе подскажем.

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Идеи подарков на Новый год 2025

Надеемся, ты найдешь что-то для себя из списка ниже:

цветы в горшке, декоративные подушки, настольный декор;

набор продуктов в праздничной корзине к новогоднему столу – сыры разных сортов, колбасы, заморские фрукты, шоколадные конфеты и бутылка спиртного;

теплые варежки и шарфы;

билеты в кино, театр, концерт;

украшенные стаканчики, тарелочки и целые наборы посуды, вазы, набор столовых ложек и вилок, набор чашек кофе и чая;

ланчбоксы и контейнеры для еды;

термос; термокружка, заварник;

формы для выпечки;

чайный сервиз с новогодним принтом для чаепития в кругу семьи;

новогодний набор именных бокалов;

шоколад с новогодними поздравлениями или печенье с предвидениями;

организация новогоднего праздника в загородном доме всей семьей;

электрокамин или обогреватель – создадут в комнате комфортную температуру;

робот-пылесос или моющий пылесос, который поможет содержать дом в чистоте без особого труда;

кофеварка – для тех, кто любит пить кофе и угощать им родных и друзей;

хлебопечка, фритюрница, яйцеварка, тостер, сушилка для овощей и фруктов;

цифровой фотоаппарат;

планшет, смартфон, айфон или электронная книга;

сертификат на мастер-класс или курсы – кулинария, уроки танцев, живописи или другое;

настольные игры;

семейный фотоальбом – милый подарок, который порадует теплыми воспоминаниями;

именные халаты и полотенца с вышитыми именами или инициалами;

календари на 2024 год;

духи;

гели для душа, пену/соль для ванны с вкусными запахами;

книгу.

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