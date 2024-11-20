Что подарить на Новый год 2025: идеи подарков для близких
О каком главном подарке мечтает вся страна, мы с вами прекрасно понимаем. Победа Украины в этой страшной войне стала бы лучшим подарком под елку. Нам этим трудятся наши военные и все мы с вами.
На Новый год мы мечтаем собраться всей семьей и доставить удовольствие своим подарком всем родным. Ведь это поможет нам хоть немного погрузиться в магическую атмосферу. Что же подарить на Новый год 2025 года своим родным или каких подарков просить – мы тебе подскажем.
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Идеи подарков на Новый год 2025
Надеемся, ты найдешь что-то для себя из списка ниже:
цветы в горшке, декоративные подушки, настольный декор;
набор продуктов в праздничной корзине к новогоднему столу – сыры разных сортов, колбасы, заморские фрукты, шоколадные конфеты и бутылка спиртного;
теплые варежки и шарфы;
билеты в кино, театр, концерт;
украшенные стаканчики, тарелочки и целые наборы посуды, вазы, набор столовых ложек и вилок, набор чашек кофе и чая;
ланчбоксы и контейнеры для еды;
термос; термокружка, заварник;
формы для выпечки;
чайный сервиз с новогодним принтом для чаепития в кругу семьи;
новогодний набор именных бокалов;
шоколад с новогодними поздравлениями или печенье с предвидениями;
организация новогоднего праздника в загородном доме всей семьей;
электрокамин или обогреватель – создадут в комнате комфортную температуру;
робот-пылесос или моющий пылесос, который поможет содержать дом в чистоте без особого труда;
кофеварка – для тех, кто любит пить кофе и угощать им родных и друзей;
хлебопечка, фритюрница, яйцеварка, тостер, сушилка для овощей и фруктов;
цифровой фотоаппарат;
планшет, смартфон, айфон или электронная книга;
сертификат на мастер-класс или курсы – кулинария, уроки танцев, живописи или другое;
настольные игры;
семейный фотоальбом – милый подарок, который порадует теплыми воспоминаниями;
именные халаты и полотенца с вышитыми именами или инициалами;
календари на 2024 год;
духи;
гели для душа, пену/соль для ванны с вкусными запахами;
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