Что нельзя делать на Рождество Христово 2024: главные запреты

Рождество – один из самых долгожданных праздников! Существует поверье – если в этот праздник ты сделаешь 7 добрых дел, то сможешь просить у ангелов всё, что захочешь, и твое желание обязательно исполнится. Но помимо приятных традиций, существуют и строгие запреты. Читай их список и запоминай: что нельзя делать на Рождество!

Что нельзя делать на Рождество Христово 2024

Ни одно блюдо на столе не должно остаться нетронутым. Хотя бы понемногу, но обязательно нужно попробовать каждое! Так что готовься, тебя ждет важная миссия – справиться с неограниченным количеством всякой вкуснятины!

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А вот до главного пиршества придется не только притормозить с деликатесами, но даже немного поголодать. До восхода первой звезды, точнее – до вечера, ни в коем случае нельзя ничего есть. Не придерживаться этого правила могут только дети!

Во время праздничного обеда, когда все позволено, кое от чего тебе все-таки придется отказаться. Мало того, что еду нельзя запивать, так еще и любую жидкость полагается убрать со стола. Это нужно для того, чтобы в следующем году ты ни в чем не нуждалась.

На Рождество запрещается надевать старые вещи, так что в этот день на тебе должен быть исключительно новенький «лук». А это отличный повод освежить гардероб, не так ли? Тем более что как раз придет время рождественских распродаж!

В этот день нельзя шить, стирать, убирать, в общем нельзя делать ничего, что связано с физическим трудом, а мужчинам даже запрещается ходить на охоту или рыбалку.

Ни в коем случае не празднуй в одиночку! Это очень плохая примета, иначе в следующем году можешь лишиться поддержки друзей и семьи.

Готовиться к празднованию стоит заранее. Существует давняя примета – если девушка не успела нарядиться до наступления Рождества, то она либо выйдет замуж за бедняка, либо вообще будет нелюбима в браке.

В Рождество любые ссоры, споры и конфликты не то, что не приветствуются, а занимают первые местах в списках табу! Лучше включи позитив на максимум и проведи этот праздник со своими близкими.

И еще одно, очень важное «нельзя», которое должно «работать» не только в этот день, а и во все остальные 364. Согласно поверьям, в Рождество наши домашние любимцы могут разговаривать с высшими силами и рассказывать им про все твои плохие поступки. Поэтому обижать этих хвостатых болтунов и уж тем более оставлять их голодными нельзя! Как говорится, не нарывайся на неприятности, иначе зверушки все же пожалуются на плохую хозяйку, и тогда тебе точно не поздоровится.

Фото: IStock

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