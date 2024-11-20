Новогоднее настроение: ждать или создавать — советы психолога

Ми знаємо, як важко останні два роки знаходити сили на радість. І розуміємо, як ви сумуєте за новорічним настроєм, бо віднайти його посеред великої війни дуже складно. Але можливо! Разом із керівницею психологічного напрямку «Фонду Маша» Катериною Тімакіною ми допоможемо вам віднайти всередині себе маленьке свято.

Майже позаду ще один непростий і виснажливий рік. Ми всі дуже втомились, і сил та настрою на свято, здається, просто немає. Але не треба чекати, що воно звідкись з’явиться в останню мить. Створіть його самостійно.

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– Наша психіка працює наступним чином: спочатку пробуджується бажання, воно породжує намір, той у свою чергу – дію, дія викликає радість, а радість дає енергію вже на нові бажання, наміри та дії, – розповідає керівниця психологічного напряму Катерина Тімакіна. – Але якщо бажання не виникає, а без нього немає й енергії на дію та наступну радість, ми можемо оминути етап «бажань». І одразу почати робити те, що завжди приносило задоволення. Наш мозок памʼятає, що ялинкові вогники в дитинстві приносили щастя. Тому розбір іграшок та прикрашання навіть маленької хвойної гілочки повертає нас у часи, коли світ був певним і надійним, туди, де жила радість.

Новогоднее настроение: советы психолога

Тож не чекайте на диво, а згадайте всі ритуали, які дарували вам справжню передноворічну радість. І спробуйте їх повторити. Не треба виконувати програму на 101%. Почніть з маленького: дістаньте улюблені гірлянди чи свічки та запаліть їх. Чи покращився ваш стан хоча б на 5%? Продовжуйте прикрашати кімнату. Увімкніть колядки. Чи радує це? Пропонуйте своїй внутрішній дитині різні «подарунки» – новорічні ритуали і прислухайтесь, чи відгукується. Ви обовʼязково знайдете той формат святкового настрою, який потрібен вам зараз.

– Та якщо це не спрацює, і ви відчуєте, що єдине ваше бажання – побути з собою, дозвольте собі це, – радить психологиня Катерина Тімакіна. – Святкування не має бути примусом, а небажання святкувати не робить вас якоюсь не такою людиною. Відчувати, що зараз час сумувати та горювати, а не пити шампанське – сміливо й чесно по відношенню до себе та своєї історії. Це нормально. І нехай уміння чути свої потреби і бути доброю з собою стане звичкою, яку ви заберете в новий рік.