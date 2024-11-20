Новогодние фильмы на Новый год: подборка 2025 года

Один из самых ярких моментов на рождественско-новогодние праздники — совместный просмотр тематических фильмов с родными. В топе всегда остается «Сам дома» и «Как Гринч украл Рождество». Эти фильмы наполнены яркостью, смехом и праздничным настроением. А какие киноленты посмотреть еще?

Новый канал подготовил тебе подборку новогодних фильмов для своей семьи.

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«Чудо на 34-й улице» (1994)

В канун Рождества Санту приглашают поработать в большом нью-йоркском супермаркете самим собой. Однако владельцы соседних магазинов делал все, чтобы избавиться от старого. Интересно, чем закончится вся новогодняя задумка?

«Кучеряшка Сью» (1991)

Билл Денсер которого девятилетняя девочка Кучерява Сью считает своим папой, относится к крохе так, как это мог делать лучший отец. Он не богат, да и вообще нет ничего за плечами, но Билл пытается надеть и накормить Сью и идет ради этого на маленькие аферы.

«Реальная любовь» (2003)

Сюжет состоит из девяти историй, развивающихся параллельно. Кульминация всех сюжетов приходится на Сочельник, когда действие фильма причудливым образом переплетает между собой всех персонажей. Основной смысл и основная фраза фильма: «На самом деле любовь есть повсюду».

«Жестокая ночь» (2022)

В канун Рождества Санта-Клаус находится в сильнейшей депрессии из-за того, что в мире слишком много алчности и нет места рождественскому духу. Тем временем Джейсон Лайтстоун направляется на традиционное празднование вместе со своей бывшей женой и их дочерью, чтобы провести несколько дней в компании безумно богатой матери Гертруды. Когда Санта случайно оказывается недалеко от семейства Лайтстоунов, он становится свидетелем подготовки мистера Скруджа и его банды к совершению преступления — похищение 300 миллионов долларов из хранилища Гертруды. По мере того, как Лайтстоуны попадают в плен в Скрудж, Санта-Клаус становится единственным, кто способен спасти семью и Рождество.

«Бесконечное Рождество» (2006)

Молодой композитор, автор рождественских песенок, вынужден праздновать Рождество в компании бывшей жены, ее родителей и сына-подростка. И тут оказывается, что он проживает праздничный день снова и снова. Герою придется всерьез поломать голову, чтобы поставить свою жизнь на нормальный лад.

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Фильм «Чарли и шоколадная фабрика» – музыкальная художественная картина в стиле фэнтези, снятая по одноименной повести Роальда Даля. В основе сюжета лежит история мальчика из бедной семьи, которому повезло получить «Золотой билет» на экскурсию по тайнам шоколадную фабрику Вилли Вонки. Вместе с Чарли Бакетом желанный билет получили еще четверо детей. Всех посетителей фабрики ждут неожиданные приключения и не всегда приятные. А после экскурсии один счастливчик станет обладателем особого приза.

«Эльф» (2003)

Эта новогодняя картина расскажет о мальчике из детского дома Бадди Гоббсе, случайно залезшем в мешок Санта-Клауса, а тот его не заметил и забрал на Северный полюс. Там Бадди воспитал эльф, но когда мальчик вырос, решил найти своего родного папу. Впрочем, отцу было безразлично сына. Но Бадди познакомился с младшим братом, мачехой и красивой девушкой. Они услышали его историю о Санта-Клаусе и решили помочь другим детям поверить в новогодние чудеса.

«Крепкий орешек» (1988)

Вторая самая популярная серия хороших рождественских фильмов – «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Офицер нью-йоркской полиции Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с женой Голли, работающей юристом в корпорации «Накатоми».

Пока Джон переодевается к рождественской вечеринке в Накатом-Плазе, его жену и всех работников корпорации берет в заложники банда Ганса Грубера. Спецназ ждет снаружи, не имея возможности попасть в здание. Тогда Макклейн как упорный партизан собственноручно устраняет преступников, побеждает Грубера, мирится с женой и спасает Рождество.

«Полярный экспресс» (2004)

Мальчик Стивен считает, что Санта-Клауса не существует. Как вообще можно верить в дедугана, ежегодно готовящего сюрпризы для всех детей на планете? Даже в энциклопедии написано, что погода на Северном полюсе не годится для работы целой фабрики по производству рождественских подарков.

Но вдруг у дома Стивена останавливается волшебное влечение «Полярный экспресс». У мальчика появляется шанс проверить, существует ли на самом деле Санта. В последнюю секунду он все же решается на приключение, во время которого узнает много важного о дружбе, храбрости и настоящем духе новогодних праздников.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Сюжет первого фильма о Гарри Поттере никак не связан с новогодними праздниками, но в сознании людей магическая атмосфера Хогвартса уже много лет крепко ассоциируется с чудом. Тем более что миллионы детей (и взрослых) дословно помнят историю мальчика, победившего Волдеморта.

Здесь есть седой мужчина с чрезвычайно длинной бородой (как Санта-Клаус), сказочные создания, колдовство, настоящие друзья, опасные приключения и много хороших моментов, благодаря которым просмотр «Гарри Поттера» остается обязательным пунктом в праздновании Нового года.

«Это удивительная жизнь» (1946)

В основе картины лежит рассказ Филиппа Ван Дорен Стерна «Самый большой подарок». Сюжет фильма разворачивается вокруг Джорджа Бейли, который находится на грани отчаяния из-за большого количества проблем. Это все приводит к тому, что накануне одного из самых добрых и светлых праздников – Рождества – Джорджа посещают мысли о самоубийстве. И вот, когда Джордж уже был готов укоротить себе жизнь, перед ним предстает его ангел-хранитель – Кларенс Одбоди. Он помогает герою увидеть жизнь с другой стороны, и тот понимает, какая она действительно прекрасна.

«Самый счастливый сезон» (2021)

Эбби живет вместе со своей любимой Харперой и планирует сделать ей предложение во время рождественского ужина, а заодно познакомиться со всей ее странной и большой семьей. Однако главная героиня до последней минуты не знала, что Харпер не рассказала родственникам об их отношениях и вообще скрывает свою ориентацию. Тогда Эбби начинает сомневаться в девушке, которую, ей казалось, она хорошо знала. Все окончательно выходит из под контроля, когда появляется бывший парень. Это фильм с Кристен Стюарт, Дэном Леви, Обри Плазой и другими кинозвездами, и нарисованный в нем мир кажется до боли знакомым и одновременно жизнеутверждающим.

«Рождественские приключения Бетховена» (2011)

Эльф Генри, находящийся в должности помощника Санты, допускает досадную ошибку – случайно садится в сани своего босса и улетает на Большую Землю. Он оказывается в маленьком городке и совсем не понимает, как ему быть. Беда не приходит одна – он еще и теряет мешок с подарками для малышей. Игрушки попадают в ненадежные руки проходимцев. Может показаться, что Рождества не будет, но на выручку приходит самый умный пес на свете – Бетховен.

«Отдых по обмену» (2006)

Романтическая комедия «Отдых по обмену» – фильм о попытках двух совершенно разных женщин наладить личную жизнь путем смены места дислокации на время зимних каникул.

Аманду и Айрис объединяют подобные судьбы. Они обе добились немалого успеха в карьере, только вот личная жизнь обеих дам оставляет желать лучшего. Стремление Аманды и Айрис хоть как-то изменить привычную обстановку приводит их на сайт обмена жильем на время отпуска. С первых минут знакомства женщины подружились. И вот уже одна летит в Великобританию на встречу Рождества, а вторая проведет этот замечательный праздник в Калифорнии.

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