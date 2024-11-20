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Когда Рождество 2024: дата празднования в Украине

Когда Рождество 2024: дата празднования в Украине

Коли святкуватимуть Різдво в Україні 2024 року? Варто почати з того, що від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому дати багатьох церковних свят змінилися. Зміни торкнулися і Різдва Христового.

Тому від 2023 року українці святкуватимуть Різдво 25 грудня – разом з переважною частиною християнського світу.

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Також зазнчимо, що тепер нові дати зимових грудневих та січневих свят виглядають так:

  • Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня);
  • Святого Миколая – 6 грудня (раніше 19 грудня);
  • Щедрий вечір або Маланка – 31 грудня (замість 13 січня);
  • Василя – 1 січня (раніше 14 січня);
  • Другий святвечір – 5 січня (замість 18 січня);
  • Водохреща – 6 січня (раніше 19 січня).

Чи будуть в Україні вихідні на Різдво Христове та Новий рік 2025? Адже вони припадають на неділю — читай тут. 

Фото iStock

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