Когда Рождество 2024: дата празднования в Украине

Коли святкуватимуть Різдво в Україні 2024 року? Варто почати з того, що від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому дати багатьох церковних свят змінилися. Зміни торкнулися і Різдва Христового.

Тому від 2023 року українці святкуватимуть Різдво 25 грудня – разом з переважною частиною християнського світу.

Cейчас смотрят

Також зазнчимо, що тепер нові дати зимових грудневих та січневих свят виглядають так:

Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня);

Святого Миколая – 6 грудня (раніше 19 грудня);

Щедрий вечір або Маланка – 31 грудня (замість 13 січня);

Василя – 1 січня (раніше 14 січня);

Другий святвечір – 5 січня (замість 18 січня);

Водохреща – 6 січня (раніше 19 січня).

Чи будуть в Україні вихідні на Різдво Христове та Новий рік 2025? Адже вони припадають на неділю — читай тут.

Фото iStock