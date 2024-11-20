Когда Китайский Новый год 2025: дата и обычаи празднования

Мы Новый год 2025 будем праздновать 31 декабря. Но Китайский Новый год в Китае празднуют в другую дату, и эту дату они называют, как праздник весны. Оно знаменует начало нового лунного года и смену животного-покровителя рока в китайской астрологии. В 2025 году китайский Новый год выпадает на 29 января, а символом года станет Зеленая Деревянная Змея.

Змея символизирует изменения, к которым нужно быть готовым. Без трансформации не будет личностного роста. В восточной культуре Змею описывают как умное, мудрое, хитрое, прозорливое и верное животное. В общем, это мирное животное, однако оно умеет постоять за себя.

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Стихия дерева в китайской астрологии означает творческие энергии. Поэтому в течение года будут удачными сферы деятельности, направленные на духовный рост и самоанализ, например философия, медитация, психология. Сочетание деревянной стихии и зеленого цвета в тот год дает энергию умиротворения.

Как праздновать Китайский Новый год, традиции

В канун праздника важно сделать генеральную уборку, даже если вы это не очень любите. Китайцы считают, что встречать Новый год нужно без лишнего хлама. Это же касается и долгов, нужно успеть их вернуть, чтобы не тянуть его в новую жизнь.

Еще один важный элемент – в период Новогодних праздников китайцы традиционно посещают своих родственников и принимают гостей у себя дома. В уличной атмосфере китайских городов в это время царит живость, маскарады и фейерверки. Напомним, что в Украине, во время войны, фейерверки и салюты запрещены.

Каждая семья в Китае собирается на ужин воссоединения, в рамках которого проводят праздничные мероприятия, запускают фейерверки, устраивают шутники и зажигают душистые огни. В этом обряде китайцы видят символ вовлечения радости, счастья, удачи и мира в свои дома.

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