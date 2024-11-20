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Что приготовить на Новый год 2025: идеи закусок к праздничному столу

закуски на новый год

Какие закуски на Новый год подать к праздничному столу? Мы подскажем вам идеи закусок, которые не перебьют аппетит гостей и удивят своей подачей.

Закуски — это еда «на один укус», которая подается перед основными блюдами, одновременно со спиртными напитками. Она готовится из разнообразных ингредиентов: рыбы, мяса, сыров, овощей, фруктов, с добавлением крутонов и без. Предлагаем вашему вниманию ТОП — 5 новогодних закусок на любой вкус.

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Канапе с вялеными томатами

закуски на новый год

Вам понадобится:

1 тонкий багет,

100 гр — сливочного сыра (филадельфия или маскарпоне),

50 гр  рукколы,

1 баночка вяленых томатов.

Тонко нарежьте багет и подсушите до золотистой корочки на сухой сковороде. Намажьте канапе сыром, сверху положите несколько веточек рукколы и кусочки вяленых томатов. Не забудьте промокнуть томаты от жира бумажными полотенцами. Готово!

Сырная тарелка

закуски на новый год

Вам понадобится:

100 гр гауды,

100 гр рокфора,

200 гр козьего сыра,

100 гр бри,

100 гр чеддера,

1 баночка оливок,

50 гр меда,

150 гр орехов,

зерна одного граната или веточка винограда.

Тонко нарежьте сыры. Перелейте мед в маленькую соусницу. Красиво выложите сыры на толстой деревянной доске или блюде, разложите зерна граната (виноград), оливки и орехи. Поставьте мед. Добавьте на блюдо шпажки. Если гости предпочитают мясные закуски, можно разнообразить подачу нарезкой ветчины, прошутто или салями. Прятного аппетита!

Закуска «Капрезе»

идеи новогодних закусок

Вам понадобится:

1 багет

200 гр филадельфии.

200 гр маскарпоне,

100 гр песто,

2 средних желтых и 2 средних красных помидора,

базилик.

Нарежьте тонко багет и поджарьте его до золотистой корочки на сухой сковороде. Намажьте хлеб сливочным сыром филадельфия, сверху положите слой песто. Небольшими слайсами порежьте помидоры и маскарпоне. И выложите по одному виду помидор на каждую закуску, вперемежку с сыром. Сверху украсьте листочком базилика. Можно подавать на стол.

Канапе «Лукошко»

какие закуски приготовить на новый год

Вам понадобится:

200 гр прошутто (любая мясная тонкая нарезка),

1 стебель сельдерея,

1 упаковка зелени (шпинат, руккола, перышки лука),

200 гр гауды,

шпажки.

Разложите мясную нарезку на доске. Порежьте стебель сельдерея и сыр. На каждый слайс мяса с одной стороны положите сельдерей, сыр и зелень. Заверните в рулет и зафиксируйте шпажкой. Чтобы канапе не падали на блюдо советуем резать сыр не тонко. Готово!

Вегетарианская закуска

вегетарианская закуска

Вам понадобится:

2 моркови,

стебель сельдерея,

2 огурца,

2 перца,

хлебные палочки (гриссини)

Соус:

2 столовые ложки сметаны,

соль и перец по вкусу

лимонный сок по вкусу,

зелень.

Очистите морковь, огурцы, перец и сельдерей и нарежьте соломкой. В стаканы для закусок сформируйте вегетарианские перекусы — гриссини и овощи. Готовим соус: мелко порежьте зелень, добавьте ее в сметану вместе с солью и несколькими каплями лимонного сока. Перемешайте. Подайте отдельно. Закуска готова, а ваши друзья вегетарианцы будут благодарны, что вы специально для них приготовили закуску.

С наступающими праздниками, и вкусного застолья!

Фото — iStock

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