Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на 2024 год: прогноз для всех знаков зодиака

Cейчас смотрят

NASA добавило 13 знак зодиака: правда или нет

Карта боевых действий в Украине: где идут бои

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Овнов: На этой неделе вы погрузитесь в романтику. У тех, у кого есть партнер, отношения выйдут на новый уровень. Вы будете испытывать любовь партнера каждый день. У тех, кого еще нет пары, есть высокий шанс встретить интересного человека. Но заметим, не подвергайтесь воздействию яркой внешности. Иногда первое впечатление может оказаться ложным. На работе обращайте внимание на детали.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Тельцов: эта неделя принесет хорошие возможности вернуть свою жизнь в более положительное русло. Это касается не только перспектив на работе, но и улучшения качества жизни в целом. Начните правильно питаться. Не обязательно совсем переставать есть сладкое, но не делайте этого перед сном. Финансовая сторона порадует вас в ближайшее время. Ждите дополнительного дохода или повышения на основной работе.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Близнецов: Близнецы испытают потребность в отдыхе и релаксации на этой неделе. Возьмите паузу от напряженного ритма жизни и посвятите время самообразованию или хобби. Может, сходить на массаж? Общение с друзьями принесет вам радость и запланируйте встречу с ними. Но основному внимание на неделе уделяйте только себе.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Раков: Для Раков эта неделя будет благоприятной для укрепления семейных связей. Вы почувствуете необходимость проводить больше времени на дому. Удвоните всем своим родственникам и узнайте, как у них дела. Разговоры с ними предоставят вам энергии. В профессиональной сфере могут возникнуть новые возможности для карьерного роста, не бойтесь принимать их.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Львов: Вам эта неделя принесет успех в финансовой сфере. Ваши усилия в работе будут вознаграждены, возможны бонусы или премии. Возможно, у вас появится еще один дополнительный доход. Обратите внимание на здоровье, особенно сбалансированное питание. В личной жизни все прекрасно: вас любят ваши родные, друзья и любимый человек.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Дев: Вам необходимо вспомнить о себе и своем здоровье. Рекомендуем сосредоточиться на физических нагрузках, которые доставят удовольствие, например, танцах или других интересных видах спорта. Сходите к тому врачу, к которому давно собирались. Не откладывайте свои вопросы на потом. Не беспокойтесь за романтическую сферу. У вас все будет хорошо.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Весов: На этой неделе вы будете искать баланс между работой и отдыхом. И найдете его. Вам может понадобиться отстоять свои интересы по важным вопросам. Отношения с близкими принесут комфорт и поддержку. Также обратите внимание на новые хобби, которые могут стать источником вдохновения.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Скорпионов: Вас на этой неделе ждет успех во всех начинаниях. Удача будет с вами как в работе, так и в любви. В отношениях стремитесь к откровенности и честности. Вы давно хотели получить желаемую вещь? Как раз на этой неделе, возможно получение подарка от близкого вам человека.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Стрельцов: Эта неделя – лучшее время для реализации вашей давной мечты. Ваш оптимизм и стремление к приключениям помогут открыть новые горизонты. В финансовой сфере возможны тоже положительные изменения. Вас наконец-то оценят на работе. В личных отношениях необходимо обратить внимание на потребности партнера и найти время для совместных увлечений.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Козерогов: Козерогам эта неделя принесет возможности для профессионального роста. Ваша способность к планированию и организации поможет в реализации амбициозных проектов. Не игнорируйте возможность самообразования и обучения, это откроет перед вами новые перспективы. Также обратите внимание на самочувствие и здоровье. Возможно, скоро будет самое время, чтобы немного отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Водолеев: Водолеям эта неделя обещает новые встречи и общения, которые могут оказать значительное влияние на личностное развитие. Здоровье останется стабильным, но не забывайте о регулярных перерывах для отдыха. Ведь в последнее время вы очень многое работаете. Также вспомните о своей второй половинке, ей (ему) хочется вашего внимания.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для Рыб: Ваша эмпатия и интуиция помогут укрепить отношения с близкими. В профессиональной сфере все будет отлично. Коллеги знают, что вас нужно дорожить. Позаботьтесь о своем душевном здоровье, найдите время для медитаций и релаксации. Купите новую книгу на тему психологии и примите ванну с морской солью.

Фото: iStock