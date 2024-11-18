Украшение новогодней елки – это одна из традиций, которую каждый год ждут и взрослые, и дети. Вы включаете любимые треки из новогодне-рождественских фильмов, завариваете глинтвейн и какао и собираетесь погрузиться в атмосферу чуда. Единственным важным вопросом остается: как же украсить елку на Новый год. И в этом тебе поможет Новый канал!

2025 год – это год Деревянной Зеленой Змеи. Дом лучше украсить яркой палитрой зеленого, синего или желтого цвета. В образе можно использовать яркие, блестящие детали или змеиные принты.

Cейчас смотрят

Куда поставить елку в 2025 году?

Место, где будет стоять елочка, играет значительную роль. Согласно китайской философии фэншуй, расположение вещей в комнате может помочь получить желаемое. А в Новый год и Рождество все желания просто обязаны сбываться, им только стоит немного помочь, например, поставить елку в правильное место.

Пожалуй, самым актуальным местом для елки в 2025 году станет центр комнаты. Ведь тут скапливается жизненная энергия, которая хорошо влияет на состояние здоровья. К сожалению, весь мир еще живет в эпоху пандемии, поэтому нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем и способствовать хорошему самочувствию всеми возможными способами.

Тем, кто хочет получить побольше финансов в новом году, лучше поставить елку в левый дальний угол комнаты. А для тех, кто стремится к новым знакомствам, – в ближний левый.

Если ты мечтаешь наладить личную жизнь или добавить гармонии в уже существующие отношения, советуем поставить елку в правый угол.

Как украсить елку на Новый год 2025?

Трендом 2025 станет сочетание естественных и ярких оттенков. Основные цвета будут популярны: изумрудный зеленый, серебристый и шампань. В моде остается и белоснежный. Также в тренде будут игрушки ручной работы – плетеные шары, изделия из фетра, дерева, бумаги.

Если говорить о выборе самого праздничного дерева, то какого цвета должна быть елка в этом году почти не отличается от прошлогодних трендов. Она может быть как классическая зеленая, так и белая или серебристая.

Фото: IStock

Читай также: