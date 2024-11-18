Выходные в декабре 2024: сколько будут отдыхать украинцы

В декабре украинцев ждет немало праздников и важных событий. И в этот список входят не только новогодние праздники, но и профессиональные и международные.

Новый канал приготовил тебе календарь праздников и выходных на декабрь 2024 года. Читай и узнавай информацию о том, какие праздними мы с вами будем отмечать, количество рабочих и выходных дней декабря 2024.

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Праздники в декабре 2024

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры.

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря — Международный день инвалидов.

4 декабря — День объятий.

5 декабря – День работников статистики, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая.

7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.

9 декабря – Международный день борьбы против коррупции.

10 декабря — День прав человека.

11 декабря — Международный день гор.

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).

15 декабря — День работника суда.

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.

18 декабря — Международный день мигрантов.

19 декабря — День адвокатуры.

20 декабря — Международный день солидарности людей.

22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины.

24 декабря — Святой Вечер, День работников архивных учреждений.

25 декабря — Рождество Христово.

31 декабря — Новый Год.

Выходные дни в декабре 2024 года

Официальные выходные дни в декабре 2024 года приходятся на субботу и воскресенье. В обычное время их перенесли бы на будни. Но согласно положению закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения дополнительные выходные дни во время военного положения не предусматриваются и не переносятся в случае, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье.

Таким образом, календарь рабочих и выходных дней в декабре 2024 года выглядит так:

Общее количество календарных: 31 день.

Рабочие дни, количество: 22.

Праздничные и выходные дни в декабре 2024 года: 9.

Государственные праздники: 25 декабря — Рождество Христово (исходное отменено во время военного положения).

Частные компании могут самостоятельно предоставлять дополнительные выходные по своему усмотрению для своих сотрудников.

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