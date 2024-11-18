Выходные в декабре 2024: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в декабре 2024: сколько дней будут отдыхать украинцы
В декабре украинцев ждет немало праздников и важных событий. И в этот список входят не только новогодние праздники, но и профессиональные и международные.
Новый канал приготовил тебе календарь праздников и выходных на декабрь 2024 года. Читай и узнавай информацию о том, какие праздними мы с вами будем отмечать, количество рабочих и выходных дней декабря 2024.
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Праздники в декабре 2024
1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры.
2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства.
3 декабря — Международный день инвалидов.
4 декабря — День объятий.
5 декабря – День работников статистики, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.
6 декабря – День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая.
7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
9 декабря – Международный день борьбы против коррупции.
10 декабря — День прав человека.
11 декабря — Международный день гор.
12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
15 декабря — День работника суда.
17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.
18 декабря — Международный день мигрантов.
19 декабря — День адвокатуры.
20 декабря — Международный день солидарности людей.
22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины.
24 декабря — Святой Вечер, День работников архивных учреждений.
25 декабря — Рождество Христово.
31 декабря — Новый Год.
Выходные дни в декабре 2024 года
Официальные выходные дни в декабре 2024 года приходятся на субботу и воскресенье. В обычное время их перенесли бы на будни. Но согласно положению закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения дополнительные выходные дни во время военного положения не предусматриваются и не переносятся в случае, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье.
Таким образом, календарь рабочих и выходных дней в декабре 2024 года выглядит так:
Общее количество календарных: 31 день.
Рабочие дни, количество: 22.
Праздничные и выходные дни в декабре 2024 года: 9.
Государственные праздники: 25 декабря — Рождество Христово (исходное отменено во время военного положения).
Частные компании могут самостоятельно предоставлять дополнительные выходные по своему усмотрению для своих сотрудников.
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