Новый каналG.spaceНовости

Выходные на Новый год 2025: будут ли выходные и сколько будут отдыхать украинцы

Выходные на Новый год 2025: будут ли выходные и сколько будут отдыхать украинцы

Новогодние праздники уже ближе, чем нам кажется. Все мы ждем их, ведь это повод поверить в чудо, загадать одно желание на всю страну и немного отдохнуть. Давай узнаем будут ли у нас выходные на Новый год 2025 и сколько они будут продолжаться.

Новогодние праздники 2024-2025: список праздничных и выходных дней

Какие будут новогодние праздники 2024-2025?

Cейчас смотрят
  • День Святого Николая – 6 декабря.
  • Сочельник – 24 декабря.
  • Рождество – 25 декабря.
  • Щедрый вечер – 31 декабря.
  • Новый год – 31 декабря.
  • Василия Великого – 1 января.
  • Крещение – 6 января.
  • Сретение – 2 февраля.

Выходные на рождественско-новогодние праздники в Украине

Во время военного положения в Украине дополнительные выходные праздничные дни отменяются. Это означает, что 25 декабря (Рождество) и 31 декабря (В канун Нового года) не будут официальными выходными днями, как это было в мирное время. Все праздничные дни рабочие.

Дополнительные выходные на праздники могут предоставлять работодатели по своему усмотрению, но в общем, на срок действия военного положения праздничные дни не являются выходными и не переносятся на следующий день после праздничного или нерабочего.

Фото iStock

gspace лайфхак новий рік 2025
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь