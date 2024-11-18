Выходные на Новый год 2025: будут ли выходные и сколько будут отдыхать украинцы

Новогодние праздники уже ближе, чем нам кажется. Все мы ждем их, ведь это повод поверить в чудо, загадать одно желание на всю страну и немного отдохнуть. Давай узнаем будут ли у нас выходные на Новый год 2025 и сколько они будут продолжаться.

Новогодние праздники 2024-2025: список праздничных и выходных дней

Какие будут новогодние праздники 2024-2025?

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День Святого Николая – 6 декабря.

Сочельник – 24 декабря.

Рождество – 25 декабря.

Щедрый вечер – 31 декабря.

Новый год – 31 декабря.

Василия Великого – 1 января.

Крещение – 6 января.

Сретение – 2 февраля.

Выходные на рождественско-новогодние праздники в Украине

Во время военного положения в Украине дополнительные выходные праздничные дни отменяются. Это означает, что 25 декабря (Рождество) и 31 декабря (В канун Нового года) не будут официальными выходными днями, как это было в мирное время. Все праздничные дни рабочие.

Дополнительные выходные на праздники могут предоставлять работодатели по своему усмотрению, но в общем, на срок действия военного положения праздничные дни не являются выходными и не переносятся на следующий день после праздничного или нерабочего.

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