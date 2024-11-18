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Что подарить парню на Новый год 2025: лучшие идеи подарков

Что подарить парню на Новый год 2025: подборка подарков

Новый год 2025 уже придет совсем скоро, а значит уже пора задуматься о подарках для своих близких. Давай вместе выберем подарок для твоего любимого парня, мужчины. Хочется, чтобы это было не только оригинально и красиво, но и полезно. Новый канал подготовил варианты подарков для твоего парня, мужчины на Новый 2025 год.

Что подарить девушке на Новый год 2025: лучшие идеи подарков

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Что подарить парню, мужчине на Новый год 2025

Теплая одежда

Носки, теплый спортивный костюм, свитер, термобелье, теплая пижама – все это может звучать банально, но не в украинских условиях. Зима ведь только началась и мы не знаем, какой она будет. Поэтому лучше позаботиться о здоровье и комфорте своего любимого. Даже если не будет блекаутов и частых отключений света, как зимой 2024-2025 годов, поверь, он все равно оценит твою заботу о себе.

Книги

Интересная книга – один из лучших подарков. С ней всегда можно отдохнуть, погрузиться в новый мир приключений или обрести новые знания. Даже если твой партнер не очень любит читать, можно попытаться заинтересовать его хорошей книгой.

Инструменты для дома

Шуропокрут, дрель, набор отверток, свой перфоратор – все это нужно иметь дома, чтобы быть хозяином на все сто. Ведь всегда приятно, когда твой юноша или мужчина учится выполнять любую работу в доме. Попросила – и он уже картину или фото повесил или собрал новый шкаф.

Косметика и парфюмерия

С одной стороны, кому-то может показаться, что мужчины не нуждаются в таком количестве баночек, флакончиков, как женщины. Но и у парня может быть привередливая кожа или непослушные волосы, а кто как не мы сдаем, как с этим справиться? Так что давай пограничим и мужчине. К тому же многим ребятам нравится, когда от них приятно пахнет. Да и мы с вами от этого кайфуем. Поэтому подарить ему вкусный новый аромат – это то, что надо.

Современная техника

Это может быть планшет, наушники, смарт-часы, телефон или любое другое устройство, которое давно так хотело ваш любимый. В XXI веке подобные гаджеты сильно упрощают жизнь, а значит парень, получивший такой презент, будет очень рад стать обладателем технологической новинки. Выбирая устройство, отталкивайтесь от потребностей человека и тщательно изучайте характеристики товаров, чтобы не потратить деньги зря.

Подарочные наборы

Эта идея подарка особенная тем, что в бокс можно положить вещи, которые понадобятся парню. Туда можно положить сладкие и соленые вкусности, чашки, записные книжки, открытки и т.д. Также бокс можно наполнить вещами в зависимости от предпочтений парня.

Фото iStock

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