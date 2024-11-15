Прогноз погоди на листопад 2024: якою буде погода в Україні

Ноябрь 2024 года в Украине начнется с понижения температуры. По прогнозу синоптика meteoprog Игоря Кибальчича, похолодание состоится из-за влияния циклонов, которые будут активно развиваться над Скандинавским полуостровом и странами Балтии.

В первой декаде ноября по всей северной и восточной Европе ожидается капризная погода с осадками в виде дождя, снега и снежной крупы, сильными порывами ветра и понижением температурного фона. Поэтому самое время покупать зимние куртки, тепло официально отступило!

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– Во второй декаде ноября погода ожидается более спокойной в регионе благодаря формированию большой зоны повышенного давления. Температура воздуха будет колебаться в пределах климатической нормы. В третьей декаде месяца произойдет дальнейшее понижение температуры, которая местами днем ​​будет сохраняться ниже 0 °С. Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут по большей части территории Украины, – рассказал синоптик.

Среднемесячная температура ноября, по расчетам метеорологов, окажется в пределах нормы: от 0…+5 °С. Из-за влияния циклонов в начале месяца по всей стране будет преобладать ветреная погода, в отдельные дни порывы северо-западного ветра могут достигать 20-25 м/с.

По информации синоптиков Укргидрометцентра, средняя температура в течение ноября 2024 года ожидается на уровне 1-8° тепла. В большинстве регионов это соответствует нормальным показателям, а в восточных и юго-восточных областях – несколько выше.

Осадки будут наблюдаться в течение всего ноября, а их количество будет зависеть от траектории смещения атмосферных фронтов и циклонов. Их количество за месяц ожидается в пределах 35-80 мм, в Карпатах местами около 100 мм.

Прогноз погоды на ноябрь 2024 в Киеве

В Киеве в ноябре погода будет холодная. По данным сайта Wisemeteo, ожидается много дождей и ветра. Дожди в столице на ноябрь прогнозируют следующие числа: 5, 6, 7, 8, 9, 26 и 30. Также в ноябре в Киеве может выпасть снег. Вероятно, что он уйдет 13, 14, 15, 16, 17, 18 ноября. Самая высокая температура воздуха в столице в ноябре будет 11°C – 2 ноября, а самая низкая – 1°C, начиная с 13 ноября.

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