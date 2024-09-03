Місячний календар стрижок на вересень 2024

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года уже на сайте Нового канала! Давно имеешь мысли о смене прически, но никак не отважишься? Есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать.
Магнитные бури в сентябре 2024 года: прогноз на месяц
1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 сентября – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на сентябрь 2024 года, именно эти даты станут лучшим временем, чтобы посетить своего парикмахера.
Принарядившись в эти дни, кроме хорошего настроения и дополнительного заряда энергии, также можно «привлечь» финансовое благополучие.
Неблагоприятные дни для стрижки: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25. Поэтому лучше в эти даты не записываться к мастеру. Есть большая вероятность не получить желаемый результат. Испортить волосы легко, а вот восстановить – работа кропотливая и требует много времени.
Лучше в течение этих дней сделать уходовые процедуры, которые точно не повредят состоянию ваших локонов.
1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 сентября – благоприятные дни для окрашивания без ущерба для качества волос. Эти даты станут самым лучшим временем для экспериментов с цветом.
Заглядывай в лунный календарь перед любыми манипуляциями с волосами, и твои локоны будут излучать здоровье и красоту!
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Лунный календарь на сентябрь 2024: благоприятные дни для дел