Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овнов наконец-то появится энергия, не глядя на все внешние факторы. Она подтолкнет к активным действиям и новым начинаниям. Вам придется принять важное решение, которое повлияет на вашу карьеру или личную жизнь. Не отмаляйтесь от новых знакомств на неделе, ведь они могут оказаться очень полезными. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для Овнов подсказывает – слушайте все, что вам говорят, и делайте свои выводы.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп со 2 по 8 сентября для Тельцов говорит, что на этой неделе вы почувствуете нужду в одиночестве и размышлениях. К вам в голову придет светлое мнение и вы поймете, как правильно расставить все приоритеты. Ваши отношения с родными начнут улучшаться, а на работе вас действительно оценят. Не переживайте и за личную жизнь, все сложится для вас лучше.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Динамическое развитие событий – это о Близнецах на этой неделе. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для Близнецов говорит – ждите важных новостей в начале недели, которые могут открыть перед вами новые горизонты. Ваши социальные навыки будут на высоте, и вы легко найдете общий язык с разными людьми.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам захочется на этой неделе почувствовать себя в комфорте и эмоциональной безопасности. Если вам захочется закрыться дома на какой-нибудь день – так и сделайте. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для Раков рекомендует прислушиваться к своим желаниям. В середине недели ждите приятных сюрпризов, которые поднимут ваш дух. Это удачное время для глубоких разговоров с близкими. Ваши интуиция и внутренний голос будут особенно сильны, доверьтесь им найти правильные решения в сложных ситуациях.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Лев (23 июля — 22 августа)

Вам хочется еще новых проектов? Будут. Ведь ваше творчество и вспыльчивый характер обязательно помогут вам в этом. В работе ожидайте признания и возможности для продвижения, особенно если вы будете проявлять инициативу и лидерские качества. Социальные взаимодействия будут приносить радость и вдохновение, не упустите шанс посетить мероприятия или встречи, которые могут расширить ваш кругозор. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября советует Львам не бояться проявлять себя.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Девы почувствуют, что нужно обратить внимание на детали и контекст, а не на общий образ. Иногда картинка может обманывать, поэтому присмотритесь. В общем, гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для Дев говорит, что это идеальное время для планирования и организации ваших долгосрочных целей, особенно в области карьеры и образования. Не бойтесь обсуждать свои мысли и планы с партнером или близкими друзьями.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Весы (24 сентября — 23 октября)

В наше непростое время у всех происходит переоценка ценностей. Весам захочется более подробно подумать об этом. Что важнее: быть счастливым или быть постоянно рядом с другими людьми? Чего вы хотите именно? Может быть, нужно больше времени уделить себе? Особенно, если вы устали. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для Весов говорит, что вам может понадобиться время, чтобы проанализировать последние события и принять важные решения относительно будущего.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Скорпионы, ваша интуиция будет особенно острой и вы сможете четко понять, где ложь, а где правда. В личных отношениях у вас все будет хорошо: любовь, гармония и откровенные разговоры. Сосредоточьтесь на сохранении стабильности, портьте не бойтесь рисковать ради будущего. В наше время очень нужно мечтать и верить в хорошее. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для Скорпионов говорит, что это время для внутреннего роста и самопознания – стоит уделить время медитации и мыслям.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов ждет энергичная и активная неделя. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября говорит, что Стрельцы ощутят сильное желание исследовать новые идеи и начинать новые проекты. У вас будет много энергии и оптимизма. В отношениях вас ждут гармоничные и радостные моменты, особенно если вы поделитесь своими планами и мечтами с близкими.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги, ваша сосредоточенность и организованность очень помогут на этой неделе. Любые дела и вызовы будут легко даваться. Вы будете находить решение в секунду. Личные отношения требуют внимания и заботы; уделите время близким, чтобы укрепить связи. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для Козерогов говорит, в конце недели позвольте себе немного отдохнуть, чтобы восстановить силы и энергию.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Водолей, положительные изменения в вашей жизни уже на пороге! Ваши социальные связи активизируются, и общение с друзьями или коллегами принесет новые перспективы. В личной жизни постарайтесь быть открытыми и честными в своих чувствах и желаниях. Это хорошее время для обучения и саморазвития. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября говорит, что у вас все получится, нужно только верить.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, ваши эмоции на этой неделе будут бурлить, но хорошая новость – исключительно положительные! Вы будете особенно чувствительны к окружающим, что поможет вам лучше понять свои подлинные желания и потребности. Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября для Рыб говорит, что в вашей профессиональной жизни скоро возможны изменения, которые положительно повлияют на рост карьеры. В любви будет тоже все супер, ваш человек предоставит вам всю свою поддержку.

Фото: IStock