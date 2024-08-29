Театральна психологія: як вистава допомагає боротися з домашнім насиллям

Ми з дитинства чули сталі вирази, що мистецтво лікує, а краса врятує світ. Але і перше, і друге не завжди працює в реальному світі. А от якби існувала приказка, що форум-театри рятують людей, це на 100% було б правдою. Бо ця давня методика психологічної роботи дозволяє подивитися на проблемні ситуації збоку, проаналізувати їх, зробити висновки та не допустити їх повторення в своєму житті. Отже, що таке форум-театри і як вони працюють в Україні – розповідає психологиня ГО «ТИША» Вікторія Чернова.

Театр, де замість головного режисера – психолог. Щось новеньке – скажете ви. І помилитеся. Бо насправді форум-театри виникли ще в середині 19 сторіччя. Тоді вони називалися «Театром пригнічених».

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– Форум-театри, це така театрально-психологічна гра, де відбувається тісна взаємодія між героями та глядачами в залі, – пояснює психологиня ГО «ТИША» та модераторка форум-театрів Вікторія Чернова. – Як вони проходять? Актори на сцені демонструють коротку сценку, де показується соціальна проблема. А потім починається обговорення. Модератор разом із глядачами аналізують дії героїв та шукають шляхи розв’язання ситуації. Все це обігрується на сцені.

До України цей вид театрально-психологічної взаємодії йшов багато років, але цього літа ГО «ТИША» завдяки підтримці Фонду Муквеге провела перші форум-театри в Запоріжжі. Вони присвячені гендерно-зумовленому та домашньому насильству.

– Наша мета – розповісти про різні види насильства та показати жінкам, що воно завжди поруч, але ми не завжди можемо його розрізнити і ідентифікувати як насильство. А головне – навчити давати відсіч насиллю, – говорить психологиня Вікторія Чернова.

Всі сценки, які відіграють волонтери в запорізькому форум-театрі, присвячені різним видам та формам насильства. Після форуму – обговорення та аналіз із глядачками того, що побачили на сцені, актори переграють ситуації за альтернативними версіями сценарію. Причому ці версії пропонують глядачі.

– Як показує практика, люди рідко запам’ятовують лекції чи презентації. Ім треба отримати власний досвід, щоб відкласти це в пам’яті. І форум-театри – саме той інструмент, який надає змогу закріпити матеріал. Завдяки взаємодії, загальному мозковому штурму та візуалізації у учасниць закріплюється і теорія (в нашому випадку – як розпізнати насильство, як його не вчиняти), і практика (екологічні способи комунікації, швидке та ефективне реагування на випадок насильства). Плюс під час обговорення жінки діляться власним досвідом, розуміють, чи вчиняли над ними насильство, яке вони не помічали. Адже воно буває не лише фізичним чи сексуальним, є ще економічний, психологічний ґвалт.

Форум-театри від ГО «ТИША» та Фонду Муквеге – це потужна профілактика домашньому насильству. Адже досвід, який пережили жінки-глядачки разом з акторами на сцені, залишиться з ними. І вони з меншою долею вірогідності дадуть повторитися йому в реальному житті.