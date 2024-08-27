Як підвищити собі самооцінку: ефективні техніки від психолога

Невпевненість у собі та власних силах може заважати нам йти до поставлених цілей, досягати успіху і жити повноцінне життя. Але психологічні вправи допоможуть це змінити. Разом із психологинею «Фонду Маша» Юлією Галаган ми ділимося топ-3 техніками для підвищення самооцінки. Усі можна виконувати самостійно.

Жінки, які звертаються до нашого Центру «Незламна» в Києві, іноді жаліються на невпевненість у собі й бажають це змінити. Вправи, про які ми сьогодні розкажемо, ефективні й водночас прості у виконанні. Тому психологині «Фонду Маша» радять виконувати їх своїм клієнткам. І ними сьогодні хочемо поділитися з вами й ми. Про кожну з трьох вправ розповідає психологиня Центру «Незламна» від «Фонду Маша» Юлія Галаган.

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Виховання хорошого ставлення до себе

За допомогою цієї вправи ви зможете замінити критику і звинувачення щодо себе на співчуття. Виконайте три прості кроки:

1) Якщо з вами сталася ситуація, коли ви почувалися некомфортно, не поспішайте думати, що з вами щось не так чи ви не створені для цього. Будьте більш турботливими до себе. Для початку згадайте в якій ситуації ви перебували та з ким, що вас не влаштовувало у собі. Замість «Чому я не можу спілкуватися з колегами, як інші?», «Я нездара», «З такими темпами у мене нічого не вийде», кажіть: «Так, зараз мені складно», «Це період дискомфорту». «Саме так мій організм реагує на загрозу», «Так, мені зараз складно бути на людях» тощо. Головне реально подивитися на ситуацію, що вас не влаштовує, і визнати її.

2) Далі нагадайте собі, що ви не одні такі, багато людей можуть проживати те саме, що й ви. Якщо вони впоралися, то й ви зможете.

3) Проявіть добре ставлення до себе. Покладіть руку собі на груди чи обійміть себе. Скажіть: «Я тут, я поруч, я люблю тебе такою, якою ти є», «Зараз мені важко, але за допомогою маленьких кроків назустріч цілі в мене все вийде». Так ви зможете себе підтримати.

Визнання своєї цінності

Подумайте про те, наскільки ви є цінними. Усвідомлення цього не робить вас гордими, егоїстичними чи самовпевненими. Ви важливі тому, що живі та й годі. Допомогти прийняти факт своєї цінності може список з 20 пунктів «Я гідна…». Складіть його і тримайте завжди поряд із собою. У моменти зневіри переглядайте та згадуйте, що ви є цінними й вартими усього найкращого в цьому світі.

Подолання викривленого ставлення до себе

Іноді ми полюбляємо порівнювати себе з іншими і вважаємо себе гіршими, ніж ми є насправді. Але порівнювати себе сьогоднішню треба лише з собою вчорашньою, чи не так? Тому подивіться адекватно на себе за допомогою наступної вправи.

Для початку наведіть приклад негативного ставлення чи думки, що значно вплинула на вас. Наприклад, ви вважаєте себе недостатньо компетентною, аби подати резюме в омріяну компанію. Чи так є насправді, чи ви просто себе недооцінюєте, можете зрозуміти, давши відповідь «Так» чи «Ні» на наступних 15 запитань:

Чи це твердження сповнено любові до себе?

Наскільки ця думка корисна?

Чи я це контролюю?

Чи можу я отримати від когось зворотний звʼязок щодо правильності цієї думки?

Я невиправдано звинувачую себе?

Я ставлю до себе нереальні вимоги?

Я роблю поспішні висновки?

Я роблю припущення?

Чи є винятки з цього негативного твердження?

Чи правдоподібна думка?

У мене є докази, які підтверджують цю думку?

Чи можу я перевірити свої припущення?

Чи можуть бути інші погляди?

Чи я можу думати про це інакше?

Чи сказала б я так подрузі?

Залежно від того, як ви відповіли на кожне з запитань, ви зможете зрозуміти, наскільки ця думка є правдивою, що ви можете змінити та як діяти далі.

А ми нагадуємо, що в Центрі «Незламна» від «Фонду Маша» кожна жінка може отримати безкоштовну психологічну допомогу від кваліфікованих спеціалістів. Ви можете скористатися як індивідуальними консультаціями психолога, так і груповими активностями: арттерапія, артмайстерня, кундаліні-йога. Також у Центрі проводяться онлайн-групи підтримки для жінок, які чекають чоловіків з фронту, які переживають втрату супутника життя та емпатійні групи підтримки. Записатися на заняття можна за цим посиланням.

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