Как получить помощь от ООН пенсионерам: пошаговая инструкция

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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

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Как сообщает Минсоцполитики, список лиц, имеющих право на выплаты, на основании имеющихся реестров, формирует Пенсионный фонд, а ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям. В течение не менее 4 месяцев более 260 тысяч пенсионеров в девяти областях будут получать доплаты к пенсиям.

Кому из пенсионеров будут доплачивать

Пенсионеры этих областей могут рассчитывать на выплаты:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Луганская,

Николаевская,

Херсонская,

Черниговская,

Сумская,

Харьковская.

Право на выплаты имеют:

лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 тыс. грн.

не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или

пособий на жительство для ВПЛ.

Размер выплаты

Пенсионеры, которые отвечают условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от КПН в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3 тысячи гривен, минимальный размер выплаты — 100 грн. Денежные средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

Фото IStock

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