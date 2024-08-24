Выплаты ко Дню Независимости в 2024 году: как получить и кто их может получить

Пенсионный фонд Украины включил в выплатные документы августа суммы на выплату единовременного пособия ко Дню Независимости для 471 тысячи пенсионеров. Выплаты ко Дню Независимости предусмотрены в соответствии с постановлением Кабмина №1396 Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Украиной.

Новый канал расскажет, кто имеет право на выплаты ко Дню Независимости в 2024 году и как их получить.

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Кто получит денежные выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году

Согласно постановлению, получить эту выплату могут пенсионеры, ветераны, военнослужащие и не только.

– Пенсионеры, имеющие право на такую ​​выплату, получают ее вместе с пенсией в августе в определенную дату выплаты, – говорится в сообщении Пенсионного Фонда Украины.

Денежные средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим людям, имеющим право на разовую денежную выплату и не пенсионерам и не состоящим на службе – помощь выплачивается по их обращениям в ПФУ с документами, подтверждающими право на такую ​​выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя человека в банке.

Для получения разовой помощи необходимо подать заявки до 1 августа. Если у человека нет возможности это сделать в указанный срок, то можно подать заявку до 1 октября 2024 года.

Какой размер выплат ко Дню Независимости в 2024 году

Размер этой выплаты варьируется в пределах от 450 до 3 100 грн:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы – 3100 гривен; II группы – 2900 гривен; III группы – 2700 гривен;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1000 гривен;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3100 гривен;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, – 650 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен.

Фото — glavcom