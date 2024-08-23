Тремтіння внаслідок стресу: поради від Маші Єфросиніної

Напевно, таке відчував кожен з нас. Коли так перенервуєш, що починає тремтіти все тіло або якась окрема частина – найчастіше руки або ноги. Це максимально некомфортне відчуття, якого, втім, можна позбутися. Головне – знати, як. З цим допоможе вправа «Мурашник», яку радить співзасновниця «Фонду Маша» Маша Єфросиніна. Також ця вправа є в арсеналі фасилітаторок груп підтримок – випускниць програми «Провідники Змін» від «Фонду Маша», що реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

Наше життя наповнене стресами. Проблеми на роботі, в особистому житті, виклики повномасштабного вторгнення. І уникнути цього неможливо. Але можливо знати робочі методи подолання стресових станів та їх наслідків. Мати навички саморегуляції. Саме цього вчать майбутніх фасилітаторок – учасниць програми «Провідники Змін», щоб потім вони могли передати знання групам підтримки.

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Сьогодні ми познайомимо з вас з вправою «Мурашник», яку практикує співзасновниця «Фонду Маша» Маша Єфросиніна. Ця вправа сприяє зниженню рівня стресу, покращенню концентрації та емоційної стабільності. А ще допомагає повернути контроль над своїм тілом та емоціями, що особливо важливо в ситуаціях підвищеного напруження.

– Кожен з нас стикався з тим, що після або під час стресу в нас починають тремтіти руки, або ми відчуваємо тремор в усьому тілі. Так наш організм бореться зі стресом, який нас захоплює. І зазвичай ми дозволяємо йому вмикати цей захист, і нічого не робимо з некомфортним тремтінням, яке може призвести до панічної атаки, – говорить співзасновниця «Фонду Маша» Маша Єфросиніна. – Тому наступного разу, коли відчуєте тремор через стрес, зробіть вправу «Мурашник». Це техніка, яка не лише вам допоможе, а ще й сподобається. Бо виконувати її дуже приємно.

Вправа «Мурашник» – це спрощена варіація TRE-вправ на зняття тривожності, напруження та стресу, які розробив PhD в області клінічної соціальної роботи та сертифікований біоенерготерапевт Девід Берселлі

Варіант 1

Якщо у вас тремтять тільки руки, то ви можете ними просто потрусити, ніби вони мокрі, і ви з них струшуєте воду.

Варіант 2

Якщо відчуваєте тремтіння в усьому тілі, то уявіть, що йдете по лісу і раптом наступаєте на мурашник.

Уявіть, що мурахи починають по вас повзати, і вам треба їх струсити. Спочатку струшуєте їх з ніг, потім з тулуба, з рук. Потім струшуєте їх одночасно зі всього тіла. Активно потрусіться протягом 2-3 хв. Потім відчуйте, як вібрує ваше тіло. Вібрує, але вже не тремтить. Тремор пройшов. Глибоко вдихніть і видихніть.

Одна з цілей «Фонду Маша» – навчити українців та українок допомагати собі та іншим під час важких стресових подій. Навчити саморегуляції. Тому ми запустили проєкт «Провідники Змін» — програму навчання, спрямовану на підвищення емоційної стійкості в громадах. А потім розширили цю програму й залучили до неї випускниць усіх проєктів «Фонду Маша». Ми навчимо жінок модерувати групи підтримки, а потім дамо стипендії на відкриття таких у своїх селах та містах. І так допоможемо ще більшій кількості людей.

Проєкт «Провідники Змін» від «Фонду «Маша» реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

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