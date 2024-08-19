Місячний календар стрижок на вересень 2024

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года уже на сайте Нового канала! Давно имеешь мысли о смене прически, но никак не отважишься? Есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать.

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Лунный календарь на сентябрь 2024 года: когда стричь волосы

1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 сентября – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на сентябрь 2024 года, именно эти даты станут лучшим временем, чтобы посетить своего парикмахера.

Принарядившись в эти дни, кроме хорошего настроения и дополнительного заряда энергии, также можно «привлечь» финансовое благополучие.

Лунный календарь на сентябрь 2024 года: когда не стоит стричь волосы

Неблагоприятные дни для стрижки: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25. Поэтому лучше в эти даты не записываться к мастеру. Есть большая вероятность не получить желаемый результат. Испортить волосы легко, а вот восстановить – работа кропотливая и требует много времени.

Лучше в течение этих дней сделать уходовые процедуры, которые точно не повредят состоянию ваших локонов.

Лунный календарь на сентябрь 2024 года: когда красить волосы

1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 сентября – благоприятные дни для окрашивания без ущерба для качества волос. Эти даты станут самым лучшим временем для экспериментов с цветом.

Заглядывай в лунный календарь перед любыми манипуляциями с волосами, и твои локоны будут излучать здоровье и красоту!

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Лунный календарь на сентябрь 2024: благоприятные дни для дел