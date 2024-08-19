Лунный календарь благоприятных дней на август 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на сентябрь 2024 от Нового канала!

В сентбре 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц лета также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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Молодой человек: 3 сентября

3 сентября Полная Луна: 18 сентября

18 сентября Растущая Луна: 4-17 сентября

4-17 сентября Убывающая Луна: 1-2 сентября, 19-30 сентября

Лунный календарь на сентябрь 2024 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на сентябрь 2024 года, благоприятные дни: 1, 2, 8, 12, 22, 23.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на сентябрь 2024 года:

Благоприятные дни важных дел: 7, 8, 9, 16.

Благоприятные дни для работы: 2, 3, 10, 21, 22, 23, 24, 27, 30.

Благоприятные дни для посещения врача, а именно: стоматолога: 18, 23, 24, 26.

Благоприятные дни для поездок: 10, 12, 13, 17, 23.

Благоприятные дни для свадьбы и других праздников: 6, 7, 8, 16, 23.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на сентябрь 2024 года:

Неблагоприятные дни в сентябре 2024: 3, 5, 7, 11, 14, 17, 25.

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