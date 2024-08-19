Денежная помощь ACTED: как получить, и кто может оформить

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Французская гуманитарная организация ACTED выделит украинцам финансовую помощь. Следовательно, один украинец может получить 6 600 гривен. Однако претендовать на такую сумму могут не все граждане Украины.
Размер денежной гуманитарной помощи составляет 2220 грн на каждого члена семьи и будет выплачен одним платежом на период три месяца.
Зарегистрироваться в программе могут люди, проживающие в территориальных общинах, где происходит реализация программы предоставления денежной гуманитарной помощи от ACTED, и относящиеся к одной из перечисленных категорий уязвимости:
Кроме того, принять участие в программе денежной помощи могут украинцы, проживающие в таких областях:
Донецкая область
Краматорский район: для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья, нанесенные в результате активных боевых действий, и остаются проживать в таких общинах как Дружковская, Лиманская, Николаевская и Святогорская.
Запорожская область
Запорожский район: Новоалександровская ОТО (только четыре населенных пункта — Веселянка, Запорожец, Годовое, Юльевка).
Николаевская область
Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:
Сумская область
Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:
Харьковская область:
Херсонская область — для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:
Помощь ВПЛ от Норвежского совета: как получить выплаты украинцам
Прежде всего, чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 063 453 5710.
Обратите внимание, что вы можете звонить только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни.
Из документов следует подготовить:
Выплаты от Эстонского совета: как получить выплаты украинцам
По материалам РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.
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