Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 19 по 25 августа для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Овнов: На этой неделе все ваши мысли будут заняты работой и личными отношениями. Работа принесет множество новых знакомств, а также заставит решать сложные задачи. Так что в конце недели Овны почувствуют себя уставшими. Но ведь в выходные ты сможешь классно отдохнуть! Романтическая сфера также будет полон встреч, свиданий, новых поклонников и активного общения.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Тельцов: Тельцов ждет очень эмоциональная неделя. Иногда это будут эмоциональные качели: ты будешь активно работать, то захочется ничего не делать. При этом совсем от работы тебе не убежать. Однако в выходные для тебя неожиданно замаячают новые горизонты. А еще ты сможешь отдохнуть и выспаться. Это не только вернет силы, но и будет побуждать к новым свершениям. Романтическая сторона жизни будет стабильной и приятной.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Близнецов: Близнецы, если вы ждали в знак, чтобы, наконец, реализовать то, что долго планировали, то это он! Сейчас отличный период для любых начинаний. Будет возможность проявить себя. Твоя энергия, харизма избивают ключом. После продуктивной недели – награды себя выходным своей мечты. Сделай то, что давно желала (хотел)!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Раков: Понедельник желательно провести дома, устрой себе дополнительный выходной. Или хотя бы поработай из дома. Это придаст тебе больше сил на всю неделю. Интересный период начнется во второй половине недели, когда романтическая сфера жизни станет очень вдохновляющей. Многие люди, еще не находящиеся в отношениях, встретят достойных партнеров, с которыми смогут планировать свое общее будущее. Но не забывай о главном человеке в своей жизни – себе!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Львов: Львам пойдет на пользу активный отдых и общение в коллективе. Не засиживайся долго дома. Твоя щедрость и теплота принесут радость другим людям, внушая оптимизм и веру в светлое будущее в окружающих. Но не стоит забывать о себе. Вспомни свое ментальное и физическое здоровье. Начни читать книгу, о которой давно думала (думал).

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Дев: Неделя подарит Девам полезные знакомства в профессиональной сфере. Это откроет новые пути для твоей самореализации. Совсем скоро жизнь может привести тебя туда, куда ты всегда думала (думал). При этом, не нужно тратить много сил на строительство долгосрочного плана на будущее. Лучше распланируй ближайшие годы к своей цели. На все нужно время.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 г. для Весов: Представителям знака следует сконцентрироваться на профессиональной сфере и здоровье. Последнему следует уделить особое внимание: медицинские осмотры, диагностические процедуры и анализы здесь не будут лишними. Ничего серьезного, но за собой нужно следить. Активность на работе будет вознаграждена руководством. Не обойдут вниманием и твои коллеги.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Скорпионов: У тебя сейчас может исполниться заветное желание. Причем смелее. Все усилия, которые ты приложила (прилагал), все старания окупаются уже сейчас. И это отлично. Такие события придадут тебе смелости и уверенности в себе. Если раньше ты еще могла себя обесценивать, то тут ты точно поверишь в себя!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Стрельцов: Твоя интуиция не подведет сейчас, прислушайся к ней. И если он говорит, что самое время отправиться на маникюр – вперед. Или, может, пора уехать в отпуск? Или сейчас время для инвестиций в себя, свою красоту и здоровье? Стрельцы, будьте уверены, все вложения не только окупятся, но и принесут максимальную пользу и удовольствие.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Козерогов: Энергия, творческий потенциал, интуиция и общая чувствительность будут на максимуме. Используй их по полной. Начинай новые, смелые проекты, высказывай нестандартные решения по полученным задачам. Здоровье будет стабильным.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Водолеев: Эта неделя — благоприятное время для командировок, совещаний, нахождения новых карьерных интересов. Тебя будут ждать личные свидания или деловые встречи, а также, возможно, оформление ценных бумаг. Но, Водолея, не забывайте о вашей духовной составляющей, ведь именно она дает вам силы на новые свершения.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года для Рыб: Романтическая сфера порадует Рыб на выходных совместным отдыхом с партнером. Посмотрите на погоду – это прекрасное время для отдыха на природе. Можно устроить пикник, уехать за город или просто устроить на даче субботник. Таким образом, Рыбы смогут отдохнуть душой и с новыми силами взяться за работу.

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