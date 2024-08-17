Ретроградный Меркурий от 5 до 28 августа 2024: что нельзя делать и что нас ждет

Ретроградный Меркурий 2024 «накроет» Землю с 5 по 28 августа. И его влияние будет действительно сильным! Что нельзя делать во время Ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа 2024? Как Ретроградный Меркурий в августе 2024 повлияет на нас? Обо всем – далее в материале Нового канала

Ретроградный в переводе с латинского retrogradus означает «движущийся назад».

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Что такое Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий – это условное обозначение оптической иллюзии, когда кажется, что планета движется в обратном направлении. Речь идет о ее движении на небе с востока на запад, тогда как обычно все остальные двигаются с запада на восток. Эта иллюзия возникает вследствие разности орбитальных скоростей планет. На самом деле Меркурий не меняет своего направления. Но его «обратное» движение влияет на жизнь человека, может создавать помехи в делах и разного рода проблемы.

Наверное, каждый из нас хоть раз встречал в сети мемы о ретроградном Меркурии. Все неудачи или курьезные ситуации, в которые попадают люди, списывают на влияние этого загадочного явления. Астрологи утверждают: когда планеты становятся ретроградными, области жизни, за которые они отвечают, замирают.

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Как ретроградный Меркурий влияет на человека

Считается, что Меркурий оказывает влияние на такие сферы человеческой деятельности, как торговля, обучение, финансы, работа, обмен информацией. Именно поэтому, по мнению астрологов, наша жизнь выходит из-под контроля, когда планета начинает движение в обратную сторону – то есть, когда начинается Ретроградный Меркурий. Все сферы и процессы, за которые отвечает планета, в период ретроградности начинают затормаживаться, усложняться и даже разрушаться.

В ретроградном состоянии Меркурий сильнее влияет на правое полушарие мозга, чем стимулирует творческое мышление и чувственное восприятие. Поэтому астрологи рекомендуют на таких этапах уделять больше времени для медитаций, музыки и любого творчества. Особенно сильно ощутят влияние ретроградного Меркурия люди, родившиеся в период с 13 по 17 января и с 28 января по 1 февраля.

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Ретроградный Меркурий – что нельзя делать в этот период

Ретроградный Меркурий 2024 продлится с 5 по 28 августа 2024 года. В течение этого времени нельзя:

заниматься решением деловых вопросов – возрастает риск допустить ошибку;

подвергаться провокациям в общении и отношениях – высокий риск недоразумений, оговорок и ошибок;

планировать операции, кроме срочных;

покупать технику и обращаться в автомастерскую – техника может выйти из строя, а починка авто принесет много проблем;

устраиваться на новую работу;

начинать обучение – его не удастся окончить;

отправляться в дальние поездки.

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Ретроградный Меркурий – что можно и нужно делать в этот период

Во время Ретроградного Меркурия 2024 следует:

очистить голову от ненужных переживаний;

навести порядок в бумагах, избавиться от лишнего, завершить все, что затянулось;

возобновить общение с теми, с кем «потерялись»;

помириться, если с кем-нибудь в ссоре;

просмотреть жизненные цели, стратегию и тактику.

Так как Меркурий отвечает за общение, в это время он поможет сгладить острые углы и наладить отношения.

Ретроградный Меркурий 2024 – как правильно себя вести

Ретроградный Меркурий – это период, в течение которого нужно особенно тщательно все планировать, быть внимательным к своим словам и действиям, осторожничать с техникой и не путешествовать далеко. Кроме того, необходимо больше времени посвящать отдыху и восстановлению сил, развитию старых замыслов и реализации давних идей, доведению отложенных проектов до логического завершения. Это идеальный период для всех дел с приставкой ПЕРЕ. Переделать, переосмыслить, переподписать, пересмотреть… К примеру, все выпуски любимых проектов Нового канала на YouTube!

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