Україна на Олімпійських іграх-2024: результати українців з 26 по 31 липня

Олимпийские игры 2024 года в Париже начались 26 июля. Общее количество украинских спортсменов, соревнующихся на Играх в Париже – 140. Они принимают участие в 23 видах спорта. В общей сложности на соревнованиях разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Какие результаты украинских спортсменов с 26 по 31 июля?

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Результаты выступлений украинцев на Олимпиаде-2024 (26 июля)

В официально первый день соревнований, 26 июля, украинцы не сумели завоевать медали.

Результаты выступлений украинцев на Олимпиаде-2024 (27 июля)

Дзюдо. До 60 кг: Дильшот Халматов в первом раунде в овертайме одолел Достона Рузиева из Узбекистана (1:0), в 1/8 финала уступил казахстанцию ​​Элдосу Сметову (0:1).

Пулевая стрельба. Пистолет, 10 м, квалификация: Павел Коростылев (12-е место) и Виктор Банькин (11-е место) не прошли в финал.

Прыжки в воду. Синхронные прыжки, 3-метровый трамплин, финал: дуэт Виктория Кесарь и Анна Письменская заняла седьмое место из восьми команд с результатом 251,37 балла.

Фехтование. Джоан Фейби Бежура: личное первенство, шпага: выбыла в 1/16 финала, уступив француженке Ауриан Малло-Бретон (13:14).

Фехтование. Власти Харькова: личное первенство, шпага: в 1/16 финала разгромила американку Маргериту Винценти Гуцци (15:6), в 1/8 финала одержала победу над японкой Михо Йошимурой (15:10), в четвертьфинале (четвертьфинале) 10:15).

Фехтование. Елена Кривицкая: личное первенство, шпага: в 1/16 финала одержала победу над Александрой Ндоло из Кении (13:12), в 1/8 финала одолела Сяо Руен из Канады в 15:14 и в 15:14. из Гонконга (7:15).

Олимпийские игры Теннис. Ангелина Калинина: одиночный турнир, первый круг (перенесен на 28 июля через дождь).

Пулевая стрельба. Пистолет, 10 м, квалификация: Елена Костевич показала 19-й результат и не прошла в финал.

Академическая гребля. Парные четверки, первый квалификационный заезд: Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхосмотр и Анастасия Коженкова вышли в финал, показав второй результат – 6:20.09 минуты. Финал пройдет 31 июля.

Олимпийские игры Теннис. Даяна Ястремская: одиночный турнир, первый круг (перенесен на 28 июля из-за дождя).

Велоспорт. Шоссейный велоспорт, гонка с раздельным временем, финал: Юлия Бирюкова финишировала 27-ю. Из-за дождя она упала в одном из поворотов и повредила локоть.

Олимпийские игры Теннис. Марта Костюк: одиночный турнир, первый круг (перенесен на 28 июля из-за дождя).

Олимпийские игры Теннис. Людмила Киченок / Надежда Киченок: парный турнир, первый круг (перенесен на 28 июля из-за дождя).

Спортивная гимнастика, квалификация.Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурный, Игорь Радивилов и Радомир Стельмах: пробились в финал командного многоборья, с результатом 253,893 балла заняв четвертое промежуточное место, что позволило оказаться среди топ-8 сборных.

Гребной слалом. Байдарка-одиночка: Виктория Усс в первом заезде заняла 16-е место с результатом 100,42 с. Во втором показала результат 98,65 с и квалифицировалась в полуфинал из общего 18-го места.

Футбол. Второй тур: «Сборная Украины в меньшинстве» вырвала победу над командой Марокко (2:1) и набрала первые очки на олимпийском турнире.

Настольный теннис. Одиночный турнир, 1/32 финала: Саломея Братейко уступила румынцы Элизабет Самари (3:4).

Результаты выступлений украинцев на Олимпиаде-2024 (28 июля)

Во второй день соревнований разыгрывали 13 комплектов наград. Украина пока оставалась без медалей на Играх в Париже.

Результаты выступлений украинцев на Олимпиаде-2024 (29 июля)

В третий соревновательный день Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2024. 29 июля саблистка Ольга Харлан выиграла «бронзовый» матч личного турнира по фехтованию на саблях. Среди саблисток в Париже стартовали три украинки, две из которых — Алина Комащук и Елена Кравацкая — выбыли в первом раунде основной сетки. Далее прошла олимпийская чемпионка Харлан, впервые уступившая лишь в своей четвертой схватке турнира.

Фехтование. Сабля, одиночный турнир: Елена Кровацкая в 1/32 финала победила Сюзен Будиаф из Алжира (15:8), в 1/16 финала уступила японке Мисаки Эмуре (14:15).

Пулевая стрельба. Микст, пистолет, 10 м, квалификация: Елена Костевич и Виктор Банькин не прошли в финал, показав 13-й результат.

Дзюдо. До 57 кг: Дарья Билодид в 1/16 финала за пять секунд иппоном победила Неру Тибва из Кирибати, в 1/8 финала проиграла японке Харуци Фунакубо и выбыла.

Фехтование. Шабля, одиночный турнир: Ольга Харлан в 1/16 финала одержала победу над японкой Сихоми Фукушимой (15:9), в 1/8 финала разгромила представительницу Азербайджана Анну Башту, в четвертьфинале разбила венгерку Анну Мартон (15:7), в полуфинале уступила француженцы Сари Бальцер (7:15) в матче за «бронзу» победила южнокореянку Чой Себин и завоевала для Украины первую медаль Олимпийских игр-2024.

Академическая гребля. Легкие парные двойки, утешительные заезды: Игорь Хмара и Станислав Ковалев стали вторыми в своем заезде и прошли в полуфинал, который состоится 31 июля.

Фехтование. Сабля, одиночный турнир: Алина Комащук в 1/16 финала проиграла Джон Хайон из Южной Кореи (8:15) и выбыла из соревнований.

Прыжки в воду. Синхронные прыжки, 10-метровая вышка, финал: Алексей Середа и Кирилл Болюх заняли пятое место, набрав 412,65 балла.

Плавание. 100 м, спина, квалификация: Ника Шарафутдинова не смогли пройти в полуфинал, показав 22-й результат.

Плавание. 800 м, свободный стиль, квалификация: Михаил Романчук не прошел в финал, финишировав последним в своем заплыве с результатом 7:49.75.

Настольный теннис. Одиночный разряд: Ярослав Жмуденко в 1/32 финала проиграл китайцу Фань Чжэньдуну (0:4 по партиям), который является двухразовым вицечемпионом Олимпиад.

Олимпийские игры Теннис. Одиночный турнир, второй круг: Даяна Ястремская не сумела пробиться в 1/8 финала, уступив колумбийцы Камили Осорио (6:7, 4:6).

Олимпийские игры Теннис. Парный турнир, первый круг: Людмила Киченок и Надежда Киченок обыграли китайский тандем Чжан Шуай / Ван Синьюй (6:1, 6:4).

Олимпийские игры Теннис. Одиночный турнир, второй круг: Марта Костюк обыграла француженку Клару Бюрель (7:6, 6:2) и вышла в 1/8 финала.

Велоспорт. Маунтенбайк, кросс-кантри, финал: Александр Гудыма не финишировал, украинца сняли с последнего круга как кругового.

Бокс. Более 92 кг, 1/8 финала: Дмитрий Ловчинский проиграл нокаутом австралицу Теремоане Джуниору.

Спортивная гимнастика. Командное многоборье, финал: Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурный и Радомир Стельмах заняли пятое место, суммарно набрав 254,761 балла.

Олимпийские игры Теннис. Парный турнир, первый круг: Марта Костюк и Даяна Ястремская победили польский дуэт Магда Линетт / Алиция Росольская (6:4, 6:1).

Олимпийские игры Теннис. Одиночный турнир, второй круг: Элина Свитолина одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой и вышла в 1/8 финала.

Результаты выступлений украинцев на Олимпиаде-2024 (30 июля)

Настольный теннис. Одиночный турнир: Маргарита Песоцкая в 1/16 финала проиграла представительнице Румынии Бернардет Соч (1:4).

Бадминтон. Одиночный турнир, групповой этап: Полина Бугрова во втором туре обыграла чешку Терезу Швабикову (2:1), но не смогла выиграть свою группу и не прошла в плейоф.

Плавание. 200 м, баттерфляй, квалификация: Денис Кесиль не прошел в полуфинал, показав 24-й результат среди 27 спортсменов.

Стрельба из лука. Одиночный турнир, 1/32 финала: Михаил Усач выбыл от лидера мирового рейтинга, бразильца Маркуса Д’Алмейды (2:6).

Фехтование. Шпага, командный турнир: Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Власть Харькова и Дарья Варфоломеева в четвертьфинале уступили Китай (41:45) и потеряли шансы на медаль. В первой утешительной схватке украинки победили Египет (45:31), после чего уступили Южную Корею (38:45) и заняли итоговое шестое место.

Гребной слалом. Каноэ, квалификация: Виктория Усс в первом заплыве заняла 16-е место, во втором – 9-е и пробилась в полуфинал.

Олимпийские игры Теннис. Одиночный турнир, 1/8 финала: Элина Свитолина уступила действующей чемпионке Wimbledon чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:7, 6:2, 4:6.

Олимпийские игры Теннис. Одиночный турнир, 1/8 финала: Марта Костюк одержала волевую победу над восьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции и прошла в четвертьфинал, где сыграет с хорваткой Донной Векич.

Футбол. Групповой этап, третий тур: Украина – Аргентина – 0:2. Украинская сборная с 3 очками финишировала на третьем месте в своей группе не вышла в плейоф.

Олимпийские игры Теннис. Парный турнир, 1/8 финала: Марта Костюк и Даяна Ястремская снялись с матча против представительниц Китайского Тайбэя Се Шувэй и Цао Чиаи

Бокс. До 80 кг, 1/8 финала: Александр Хижняк прошел в четвертьфинал, раздельным решением судей одолев уроженца Украины Филиппа Акилова, представляющего Венгрию.

Результаты и расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2024 (31 июля)

В этот день на Олимпиаде выступят 17 украинских спортсменов. На медали Украина претендует в четырех видах спорта: прыжки в воду, академическая гребли, гребной слалом и спортивная гимнастика.

Пулевая стрельба. Винтовка, стрельба с трех позиций, 50 м, квалификация: Сергей Кулиш вышел в финал, показав третий результат (592 балла из 600 возможных). Финал с участием украинского состоится 1 августа.

Прыжки в воду. Синхронные прыжки, 10-метровая вышка, финал: Ксения Байло и София Лискун заняли седьмое место из восьми сборных, набрав суммарно 285 баллов.

Академическая гребля. Легкие парные двойки, полуфинал: Игорь Хмара, Станислав Ковалев не вышли в финал А и сразятся в финале В за 7-12 место.

Плавание. 200 м, спина, квалификация: Александр Желтяков не прошел в полуфинал, заняв 20 место.

Академическая гребля. Парные четверки, финал: Евгения Довгодько, Дарья Верхосмотр, Анастасия Коженкова и Екатерина Дудченко драматически упустили шанс получить медаль. Украинки преодолели вторые стартовые 500 метров и занимали третью позицию после половины дистанции, но на последних метрах выпали из топ-3 и финишировали пятыми.

Гребной слалом. Каноэ, полуфинал: Виктория Усс прошла в финал с результатом 114,26 с.

18:25. Гребной слалом. Виктория Усс: каноэ, финал

18:30. Спортивная гимнастика. Илья Ковтун, Олег Верняев: личное многоборье, финал

Не раньше 19:00. Олимпийские игры Теннис. Людмила Киченок / Надежда Киченок: парный турнир, 1/8 финала

Не раньше 21:30. Олимпийские игры Теннис. Марта Костюк: одиночный турнир, четвертьфинал

21:32. Бокс. Айдер Абдураимов: до 57 кг, 1/8 финала

Фото: Associated Press, FIE