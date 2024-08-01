Олимпиада-2024: где смотреть онлайн-трансляцию в Украине

Новая ведущая и психологические испытания в Карпатах: как проходят съемки «Кохання на виживання»
Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Хотя соревнования начались еще до официальной церемонии открытия – 24 июля. Где посмотреть трансляцию Олимпийских игр в Украине? Расскажет Новый канал.
Официальным транслятором Олимпиады-2024 в Украине – Суспільне мовлення. Трансляции Игр можно смотреть на телеканале и сайте Суспільне Спорт, а еще на местных телеканалах Суспільного.
Также крупнейшие события Олимпиады с участием Украины можно будет посмотреть на Youtube-канале Суспільне Спорт. Суспільне пишет, что это впервые, когда события Олимпийских игр будут доступны на Youtube-канале Общественного спорта.
Также этот список может дополниться финальными событиями фехтования, тенниса, бокса и других видов спорта, если до решающих раундов дойдут украинские спортсмены.
Фото — Getty Images