Новый каналG.spaceНовости

Олимпиада-2024: где смотреть онлайн-трансляцию в Украине

Олімпіада-2024: де дивитись онлайн-трансляцію в Україні

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Хотя соревнования начались еще до официальной церемонии открытия – 24 июля. Где посмотреть трансляцию Олимпийских игр в Украине? Расскажет Новый канал.

Официальным транслятором Олимпиады-2024 в Украине  Суспільне мовлення. Трансляции Игр можно смотреть на телеканале и сайте Суспільне Спорт, а еще на местных телеканалах Суспільного.

Cейчас смотрят

Также крупнейшие события Олимпиады с участием Украины можно будет посмотреть на Youtube-канале Суспільне Спорт. Суспільне пишет, что это впервые, когда события Олимпийских игр будут доступны на Youtube-канале Общественного спорта.

Предварительный список трансляций Олимпиады, которые будут показаны на Youtube-канале Суспільне Спорт:

  • 26 июля, 20:00. Церемония открытия
  • 27 июля, 18:00. Футбол. Украина – Марокко
  • 29 июля, 18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, команда, финал (в случае выхода туда Украины)
  • 30 июля, 18:00. Футбол. Украина – Аргентина
  • 31 июля, 18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, личное многоборье, финал (в случае выхода туда украинцев)
  • 2 августа, 11:15. Легкая атлетика, прыжки в высоту: женщины, квалификация
  • 3 августа, 21:20. Легкая атлетика, тройной скачок: женщины, финал
  • 4 августа, 20:50. Легкая атлетика, прыжки в высоту: женщины, финал
  • 7 августа, 11:05. Легкая атлетика, прыжки в высоту: мужчины, квалификация
  • 10 августа, 16:00. Прыжки в воду: мужчины, 10 м, финал
  • 10 августа, 20:10. Легкая атлетика, прыжки в высоту: мужчины, финал
  • 11 августа. Церемония закрытия

Также этот список может дополниться финальными событиями фехтования, тенниса, бокса и других видов спорта, если до решающих раундов дойдут украинские спортсмены.

Фото — Getty Images

gspace лайфхак Олімпіада 2024 спорт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь