Помощь от ООН 2024: как подать заявку и получить выплаты

Помощь от ООН доступна для украинцев, отвечающих определенным категориям уязвимости. Международное агентство принимает заявки на получение выплат.

ООН увеличило помощь для украинцев

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило выплаты украинцам, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

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Как говорится на сайте организации, с 1 октября, уязвимые слои населения будут получать 3 600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2 200 грн.

Помощь от ООН: кто может получить финансовую поддержку

Денежная помощь от ООН в 2023 году предоставляется лицам и семьям, соответствующим определенным категориям уязвимости:

1. Лицо или семьи, относящиеся к одной из категорий ниже:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 г.;

население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 г. в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 г.

Также:

2. Лицам, соответствующим одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены);

И:

3. Лицам, не зарегистрированным из УВКБ ООН ранее, а также не получавшим денежную помощь от других организаций.

Лица, которые отвечают критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5,400 грн. на одного члена семьи.

Обратите внимание, что на сайте организации сообщают следующее: Если вы получили пособие в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров.

Те, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи от УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

Помощь пенсионерам от ООН оказывается в рамках вышеуказанных критериев.

Как получить помощь от ООН пенсионерам: пошаговая инструкция

Как получить помощь от ООН?

Чтобы получить денежную помощь от ООН, нужно обратиться в ближайший специальный центр. Сбором информации для УВКБ ООН занимается партнёрская организация БФ «Право на защиту». Адреса пунктов приема заявок в разных регионах Украины можно найти по ссылке.

Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.

На официальном сайте Право на защиту вы также найдете актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.

Получить консультацию можно, воспользовавшись Telegram-каналом организации, или по номеру 0 800 307 711.

По материалам Факты.

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