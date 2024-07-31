Олимпиада-2024: где смотреть онлайн-трансляцию в Украине

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Хотя соревнования начались еще до официальной церемонии открытия – 24 июля. Где посмотреть трансляцию Олимпийских игр в Украине? Расскажет Новый канал.

Официальным транслятором Олимпиады-2024 в Украине – Суспільне мовлення. Трансляции Игр можно смотреть на телеканале и сайте Суспільне Спорт, а еще на местных телеканалах Суспільного.

Cейчас смотрят

Также крупнейшие события Олимпиады с участием Украины можно будет посмотреть на Youtube-канале Суспільне Спорт. Суспільне пишет, что это впервые, когда события Олимпийских игр будут доступны на Youtube-канале Общественного спорта.

Предварительный список трансляций Олимпиады, которые будут показаны на Youtube-канале Суспільне Спорт:

26 июля, 20:00. Церемония открытия

27 июля, 18:00. Футбол. Украина – Марокко

29 июля, 18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, команда, финал (в случае выхода туда Украины)

30 июля, 18:00. Футбол. Украина – Аргентина

31 июля, 18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, личное многоборье, финал (в случае выхода туда украинцев)

2 августа, 11:15. Легкая атлетика, прыжки в высоту: женщины, квалификация

3 августа, 21:20. Легкая атлетика, тройной скачок: женщины, финал

4 августа, 20:50. Легкая атлетика, прыжки в высоту: женщины, финал

7 августа, 11:05. Легкая атлетика, прыжки в высоту: мужчины, квалификация

10 августа, 16:00. Прыжки в воду: мужчины, 10 м, финал

10 августа, 20:10. Легкая атлетика, прыжки в высоту: мужчины, финал

11 августа. Церемония закрытия

Также этот список может дополниться финальными событиями фехтования, тенниса, бокса и других видов спорта, если до решающих раундов дойдут украинские спортсмены.

Фото — Getty Images