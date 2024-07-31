Лунный календарь благоприятных дней на август 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на август 2024 от Нового канала!

В августе 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц лета также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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Фазы Луны в августе 2024

Новолуние: 4 августа

Полнолуние: 19-20 августа

Растущая Луна: 6-18 августа

Убывающая Луна: 1-3 августа, 21-31 августа

Лунный календарь на август 2024 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на август 2024 года, благоприятные дни: 6, 10, 11, 14, 18, 21, 25.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на август 2024 года:

Благоприятные дни для путешествий: 12, 13, 15, 17, 18, 20, 29.

Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 1, 2, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28

Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 9, 11, 14, 18, 20, 21, 25.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на август 2024 года:

Неблагоприятные дни в августе 2024: 1, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 19, 31.

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