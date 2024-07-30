Лунный календарь июль 2024 года: благоприятные дни для дел

«Довгу Добу» Алана Бадоєва покажуть під час Літніх Олімпійських Ігор-2024 в Парижі
Лунный календарь благоприятных дней на июль 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на июль 2024 от Нового канала!
В июле 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц весны также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.
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Согласно лунному календарю на июль 2024 года, благоприятные дни: 4, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26 числа.
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