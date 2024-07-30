Лунный календарь июль 2024 года: благоприятные дни для дел

Лунный календарь благоприятных дней на июль 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на июль 2024 от Нового канала!

В июле 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц весны также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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Новолуние: 6 июля

6 июля Полнолуние: 21 июля

21 июля Растущая Луна: с 8 по 20 июля

с 8 по 20 июля Убывающая Луна: с 1 по 5 июля и с 22 по 31 июля

Лунный календарь на июль 2024 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на июль 2024 года, благоприятные дни: 4, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26 числа.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на июль 2024 года:

Для хирургических операций: 6, 10, 11, 18, 19, 28

Удаление зубов: 12, 13, 14, 23

Лечение зубов: 12-23

Для дорогих покупок (квартира, авто, техника): 14-20, 24-26, 28-29

Стрижка и окрашивание волос: 7-14, 19, 20

Маникюр и педикюр: 4, 8-11, 15-18, 22-26, 29-31

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Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на июль 2024 года:

Неблагоприятные дни в июне 2024: 6, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 28.

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