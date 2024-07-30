Магнитные бури в июле 2024 года: прогноз на месяц

Магнитные бури могут влиять на состояние здоровья большинства людей, особенно на тех, кто имеет склонность к метеочувствительности. Они ухудшают общее самочувствие и качество сна, приводят к изменениям настроения, сопровождаются головной болью и повышением артериального давления. Когда ждать магнитные бури в мае и какими они будут, читай в новом канале.

По прогнозу, в начале июля 2024 года магнитные бури будут слабыми, а в середине месяца уровень их геоактивности усилится.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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Календарь магнитных бурь на июле 2024 года в Украине:

1 июля — слабая магнитная буря,

5 июля — средняя магнитная буря,

10 июля — сильная магнитная буря,

14-16 июля — слабая магнитная буря,

20 июля — слабая магнитная буря.

Магнитные бури в июле 2024 года: как защититься от вредного воздействия

Заранее зная период пика солнечной активности, можно снизить неприятные симптомы магнитных бурь и уберечь свое здоровье. Для этого нужно придерживаться простых рекомендаций:

1. Предпочитай активный образ жизни;

2. Забудь о вредной пище;

3. Находись больше на свежем воздухе;

4. Обеспечи здоровый сон;

5. Пей простую воду или травяные чаи;

6. Откажись от алкоголя и курения;

7. Минимизируй стрессовые ситуации;

8.Держи необходимые медикаменты в домашней аптечке.

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