Лунный календарь июнь 2024 года: благоприятные дни для дел

Лунный календарь благоприятных дней на июнь 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на июнь 2024 от Нового канала!

В июне 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц весны также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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Фазы Луны в июне 2024

Луна убывающая — с 1 по 5 число, с 23 по 30 число;

Новолуние в июне — 6 числа;

Луна растущая — с 8 по 21 июня;

Полнолуние в июне 2024 года — 22 числа.

Лунный календарь на июнь 2024 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на июнь 2024 года, благоприятные дни: 4, 5, 7, 11, 13, 19, 20, 27 число.

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Благоприятные дни для дел по лунному календарю на июнь 2024 года:

Важные дела: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Работа: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Посещение стоматолога: 3, 4, 5, 12, 13, 14, 23, 24, 30.

Поездки: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21.

Свадьбы и другие празднования: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на июнь 2024 года:

Неблагоприятные дни в июне 2024: 1, 2, 28, 29, 30.

Не совсем благоприятные дни: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25.

Авторка: Валерія Бондаренко

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