Загранпаспорт 2024: как оформить, сколько стоит и куда обращаться

Как оформить загранпаспорт в Украине в 2024 году? Куда обращаться, какие документы нужны и сколько стоит – все это рассказываем в материале Нового канала
Это не только документ, позволяющий пересекать границы стран, но и важный шаг к реализации мечтаний, началу новой жизни и развитию бизнеса. Поэтому мы собрали всю необходимую для тебя информацию в одном месте.
Если ты находишься на территории Украины, твое заявление и пакет документов рассмотрят:
Но в случае пребывания за границей тебе нужно обратиться в ближайшее консульство или посольство Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, как узнать, готов ли твой загранпаспорт.
В 2024 году цена зависит от выбранного срока изготовления документа и предоставляющего услуги сервиса.
В ЦНАПе и ДМС оформление загранпаспорта будет стоить:
В ГП «Документ» цена выше:
Обязательно при подаче заявления-анкеты на оформление загранпаспорта, нужно иметь с собой следующие документы:
В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы:
Все граждане от 16 лет заполняют заявку лично, а вот за детей 12-15 лет это должны сделать родители или опекуны. При этом личное присутствие обязательно, чтобы отсканировать отпечатки пальцев ребенка. Относительно детей, еще не достигших 12 лет, присутствие не является неотложным. Родители имеют право подать заявление самостоятельно, при наличии фотографий 10х15 ребенка.
Авторка: Дарина Жадько