Загранпаспорт 2024: как оформить, сколько стоит и куда обращаться

Как оформить загранпаспорт в Украине в 2024 году? Куда обращаться, какие документы нужны и сколько стоит – все это рассказываем в материале Нового канала

Это не только документ, позволяющий пересекать границы стран, но и важный шаг к реализации мечтаний, началу новой жизни и развитию бизнеса. Поэтому мы собрали всю необходимую для тебя информацию в одном месте.

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Как оформить загранпаспорт?

Оформление загранпаспорта: куда обращаться?

Если ты находишься на территории Украины, твое заявление и пакет документов рассмотрят:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

любое подразделение Государственной миграционной службы;

паспортный сервис ГП «Документ».

Но в случае пребывания за границей тебе нужно обратиться в ближайшее консульство или посольство Украины.

Загранпаспорт 2024: сроки изготовления

до 20 рабочих дней – в обычном порядке;

до 7 рабочих дней – в срочном порядке;

до 3 рабочих дней – в особых случаях, а именно:

Выезд за границу, связанный с лечением; Отъезд человека для сопровождения тяжелобольного; Смерть родственника, который (если о человеке – который/какой, о неживом – что) проживал за границей;

до 90 дней – в случае выезда на ПМЖ (постоянное место жительства)

до 10 рабочих дней – в случае выезда на ПМЖ ребенка, усыновленного иностранными гражданами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как узнать, готов ли твой загранпаспорт.

Сколько стоит оформить загранпаспорт

В 2024 году цена зависит от выбранного срока изготовления документа и предоставляющего услуги сервиса.

В ЦНАПе и ДМС оформление загранпаспорта будет стоить:

958 гривен – срок до 20 рабочих дней;

1598 гривен – срок до 7 рабочих дней.

В ГП «Документ» цена выше:

1498 гривен – срок до 20 рабочих дней;

2138 гривен – срок до 7 рабочих дней.

Необходимые документы на загранпаспорт

Обязательно при подаче заявления-анкеты на оформление загранпаспорта, нужно иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении (для тех, кому не исполнилось 14 лет);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

загранпаспорта, выданные ранее (при наличии).

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы:

заявление об утрате загранпаспорта в произвольной форме;

выписка из Единого реестра досудебных расследований, выданная полицией по похищению паспорта.

Все граждане от 16 лет заполняют заявку лично, а вот за детей 12-15 лет это должны сделать родители или опекуны. При этом личное присутствие обязательно, чтобы отсканировать отпечатки пальцев ребенка. Относительно детей, еще не достигших 12 лет, присутствие не является неотложным. Родители имеют право подать заявление самостоятельно, при наличии фотографий 10х15 ребенка.

Авторка: Дарина Жадько