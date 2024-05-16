Гороскоп на май 2024 года для всех знаков зодиака по Асценденту

Гороскоп на май 2024 года всем знакам зодиака по Асценденту уже заждался тебя! Знала ли ты, что у одного и того же человека есть не один знак зодиака, а целых два. Первый и основной из них называется солнечным – его знает большинство людей. Он показывает, в какой именно точке находилось солнце в тот день, когда вы появились на свет. Чтобы определить его, нужно знать только день и месяц рождения человека. Асцедент это знак зодиака, который в момент вашего рождения восходил на восточной стороне горизонта в той географической местности, где вы родились. Чаще всего эти два знака не совпадают.

Новый канал предлагает тебе узнать, что ждет каждого из знаков зодиака в мае 2024 года по Асценденту, читай в материале ниже.

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Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, вам этот месяц будет посвящен заработку, поэтому вы будете решать вопросы, связанные с деньгами. Где можно заработать? С кем сотрудничать? Что для меня прибыль и как ее увеличить.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Телец (21 апреля – 21 мая)

Только, вы будете в центре событий. Вам стоит сейчас обратить внимание на свой внешний вид, здоровье, гардероб и стиль, а вы будете тратить на себя. Вы станете тем человеком, с которым легко общаться, поэтому к вам потянутся новые люди.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы: духовные практики, медитации и занятия йогой будут полезны вам в этом месяце, сейчас важно обратить внимание на свое состояние, и включить энергосберегающий режим, потому что скоро начнется новый этап в вашей жизни, потерпите силы.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Рак (22 июня-22 июля)

Раки вам этот май станет месяцем плодотворной командной работы, во время которой вы сможете проявить себя в коллективе. Или это проигрывается как само появление онлайн, популярность в интернете. Вы сможете расширить свои профессиональные знания и рассмотреть новые перспективы.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Лев (24 июля-22 августа)

Львы, для вас это месяц, когда вы сможете проявить свои лидерские качества и почувствовать себя победителем. Именно сейчас у вас есть возможность добиться значительных результатов в работе и карьере.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Дева (23 августа-23 сентября)

Девы, вас ждет месяц новых возможностей. Вы сможете расширить свои горизонты, увидеть новые перспективы и почувствовать желание добиться большего. Возможно, вы задумаетесь о повышении квалификации, поступлении в вуз или выборе новой профессии.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Весы (24 сентября-23 октября)

Весы, этот месяц будет богат решениями, связанными с деньгами. Затрагиваются вопросы, связанные со средствами вашего партнера или государства. Вопросы сексуального характера также будут актуальны.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Скорпион (24 октября-21 ноября)

Скорпионы, вам этот месяц будет месяцем партнерских отношений, и вы станете очень активными в этом ключе. Кто-то будет знакомиться с новыми людьми, кто-то будет вести переговоры, кто-то пойдет на собеседование, чтобы получить работу, и подписывать важные для себя документы.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Стрельцы – это месяц напряженной работы, когда каждый день приходится выполнять рутинные обязанности. В такие периоды деловые вопросы становятся особенно важными. Вам следует стать максимально активными в рабочих вопросах, потому что сейчас вы можете добиться многого.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Козерог (22 декабря-20 января)

Козероги, для вас май станет месяцем радости. Это отличное время для новых знакомств, романтики, отдыха и занятий хобби. Вы можете стать участником семейных праздников, ваши дети могут испытывать интересные события в своей жизни.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Водолей (21 января-18 февраля)

Водолеи, в ближайшее время для вас будут важные семейные отношения. Вы будете обсуждать какие-то вопросы с мужем, с мамой, с родственниками. Для кого-то эта тема связана с решением жилищного вопроса.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Рыбы (19 февраля-20 февраля)

Рыбы май будет для вас насыщенным и активным месяцем. Вам предстоит много встреч, контактов, переговоров и общения. Возможно, вы встретите новых друзей или даже любви всей своей жизни.

Как узнать свой знак зодиака по Асценденту

Тебе нужно ввести свою дату рождения (число, месяц и год); Точное время рождения (часы и минуты); Место рождения (населенный пункт).

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Прогноз от астролога @astroalyona