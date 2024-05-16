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Гороскоп на май 2024 года для всех знаков зодиака по Асценденту

Гороскоп на травень 2024 для всіх знаків зодіаку по Асценденту

Гороскоп на май 2024 года всем знакам зодиака по Асценденту уже заждался тебя! Знала ли ты, что у одного и того же человека есть не один знак зодиака, а целых два. Первый и основной из них называется солнечным – его знает большинство людей. Он показывает, в какой именно точке находилось солнце в тот день, когда вы появились на свет. Чтобы определить его, нужно знать только день и месяц рождения человека. Асцедент это знак зодиака, который в момент вашего рождения восходил на восточной стороне горизонта в той географической местности, где вы родились. Чаще всего эти два знака не совпадают.

Новый канал предлагает тебе узнать, что ждет каждого из знаков зодиака в мае 2024 года по Асценденту, читай в материале ниже.

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Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября

Овны, вам этот месяц будет посвящен заработку, поэтому вы будете решать вопросы, связанные с деньгами. Где можно заработать? С кем сотрудничать? Что для меня прибыль и как ее увеличить.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября

Только, вы будете в центре событий. Вам стоит сейчас обратить внимание на свой внешний вид, здоровье, гардероб и стиль, а вы будете тратить на себя. Вы станете тем человеком, с которым легко общаться, поэтому к вам потянутся новые люди.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября

Близнецы: духовные практики, медитации и занятия йогой будут полезны вам в этом месяце, сейчас важно обратить внимание на свое состояние, и включить энергосберегающий режим, потому что скоро начнется новый этап в вашей жизни, потерпите силы.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Рак (22 июня-22 июля)

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября

Раки вам этот май станет месяцем плодотворной командной работы, во время которой вы сможете проявить себя в коллективе. Или это проигрывается как само появление онлайн, популярность в интернете. Вы сможете расширить свои профессиональные знания и рассмотреть новые перспективы.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Лев (24 июля-22 августа)

Гороскоп на неделю

Львы, для вас это месяц, когда вы сможете проявить свои лидерские качества и почувствовать себя победителем. Именно сейчас у вас есть возможность добиться значительных результатов в работе и карьере.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Дева (23 августа-23 сентября)

Гороскоп на неделю

Девы, вас ждет месяц новых возможностей. Вы сможете расширить свои горизонты, увидеть новые перспективы и почувствовать желание добиться большего. Возможно, вы задумаетесь о повышении квалификации, поступлении в вуз или выборе новой профессии.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Весы (24 сентября-23 октября)

Гороскоп на неделю

Весы, этот месяц будет богат решениями, связанными с деньгами. Затрагиваются вопросы, связанные со средствами вашего партнера или государства. Вопросы сексуального характера также будут актуальны.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Скорпион (24 октября-21 ноября)

Гороскоп на неделю

Скорпионы, вам этот месяц будет месяцем партнерских отношений, и вы станете очень активными в этом ключе. Кто-то будет знакомиться с новыми людьми, кто-то будет вести переговоры, кто-то пойдет на собеседование, чтобы получить работу, и подписывать важные для себя документы.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Гороскоп на неделю

Стрельцы – это месяц напряженной работы, когда каждый день приходится выполнять рутинные обязанности. В такие периоды деловые вопросы становятся особенно важными. Вам следует стать максимально активными в рабочих вопросах, потому что сейчас вы можете добиться многого.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Козерог (22 декабря-20 января)

Гороскоп на неделю

Козероги, для вас май станет месяцем радости. Это отличное время для новых знакомств, романтики, отдыха и занятий хобби. Вы можете стать участником семейных праздников, ваши дети могут испытывать интересные события в своей жизни.

Гороскоп на май 2024 по Асценденту: Водолей (21 января-18 февраля)

Гороскоп на неделю

Водолеи, в ближайшее время для вас будут важные семейные отношения. Вы будете обсуждать какие-то вопросы с мужем, с мамой, с родственниками. Для кого-то эта тема связана с решением жилищного вопроса.

Гороскоп на май 2024 года по Асценденту: Рыбы (19 февраля-20 февраля)

Гороскоп на неделю

Рыбы май будет для вас насыщенным и активным месяцем. Вам предстоит много встреч, контактов, переговоров и общения. Возможно, вы встретите новых друзей или даже любви всей своей жизни.

Как узнать свой знак зодиака по Асценденту

  1. Тебе нужно ввести свою дату рождения (число, месяц и год);
  2. Точное время рождения (часы и минуты);
  3. Место рождения (населенный пункт).

Переходи по ссылке и рассчитывай свой асцендент.

Фото iStock

Прогноз от астролога @astroalyona

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