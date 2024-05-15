Лунный календарь стрижек на май 2024 года уже на сайте Нового канала! Давно имеешь мысли о смене прически, но никак не отважишься? Есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать.

Лунный календарь на май 2024 года: когда стричь волосы

2, 7, 9, 12, 14, 15-17, 18, 20-21, 26-27, 29, 31 мая – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на май 2024 года, именно эти даты станут лучшим временем, чтобы посетить своего парикмахера.

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Принарядившись в эти дни, кроме хорошего настроения и дополнительного заряда энергии, также можно «привлечь» финансовое благополучие.

Лунный календарь на май 2024: благоприятные дни для дел

Лунный календарь на май 2024 года: когда не стоит стричь волосы

Неблагоприятные дни для стрижки: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 19, 22-25, 28-29 мая 2024! Поэтому лучше в эти даты не записываться к мастеру. Есть большая вероятность не получить желаемый результат. Испортить волосы легко, а вот восстановить – работа кропотливая и требует много времени.

Лучше в течение этих дней сделать уходовые процедуры, которые точно не повредят состоянию ваших локонов.

Лунный календарь на май 2024 года: когда красить волосы

2, 7, 9, 12, 14 мая – благоприятные дни для окрашивания без ущерба для качества волос. Эти даты станут самым лучшим временем для экспериментов с цветом.

Заглядывай в лунный календарь перед любыми манипуляциями с волосами, и твои локоны будут излучать здоровье и красоту!

Авторка: Дарина Жадько

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