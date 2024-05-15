Лунный календарь май 2024 года: благоприятные дни для дел

Лунный календарь благоприятных дней на май 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на май 2024 от Нового канала!

В мае 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц весны также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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Фазы Луны в мае 2024

1-7 мая – убывающая Луна.

8 мая – новолуние.

9-22 мая – растущая Луна.

23 мая – полнолуние.

24-31 мая – убывающая Луна.

Лунный календарь на май 2024 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на май 2024 года, благоприятные дни: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30 мая.

2 мая. Идеальное время для умственного и творческого труда, самообразования и подведения итогов;

Идеальное время для умственного и творческого труда, самообразования и подведения итогов; 9 мая. время для создания планов и начала новых проектов; финансовые операции будут успешными и могут появиться новые профессиональные связи;14 мая. День для общения и развлечений, идеи получат

время для создания планов и начала новых проектов; финансовые операции будут успешными и могут появиться новые профессиональные связи;14 мая. День для общения и развлечений, идеи получат поддержку; физическая активность будет полезна;

21 мая. Удачное время для принятия важных решений, осуществления запланированных дел и решения проблем. Дела, требующие большой активности, будут даваться легко. В этот день можно переезжать и изменять вид деятельности;

Удачное время для принятия важных решений, осуществления запланированных дел и решения проблем. Дела, требующие большой активности, будут даваться легко. В этот день можно переезжать и изменять вид деятельности; 22 мая. Пора для новых начинаний и бизнес-планов, полезно начать новые тренировки;

Пора для новых начинаний и бизнес-планов, полезно начать новые тренировки; 25 мая. Прекрасное время для решения юридических вопросов, бюрократические дела легко решаются; в отношениях – время романтики;

Прекрасное время для решения юридических вопросов, бюрократические дела легко решаются; в отношениях – время романтики; 28 мая. Подходит для умственного и творческого труда, дел, связанных с недвижимостью, политической и общественной деятельностью;

Подходит для умственного и творческого труда, дел, связанных с недвижимостью, политической и общественной деятельностью; 29 мая. День творчества и физической активности; полезные поездки и водные процедуры;

День творчества и физической активности; полезные поездки и водные процедуры; 30 мая. Удачный день для отдыха, саморефлексии и планирования на будущее не помешает общению с друзьями.

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Благоприятные дни для дел по лунному календарю на май 2024 года:

Благоприятные дни для путешествий: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 30.

10, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 30. Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 10, 18, 22, 29.

6, 10, 18, 22, 29. Благоприятные дни для юридических или финансовых дел: 4, 6, 16, 18, 22, 29, 30.

4, 6, 16, 18, 22, 29, 30. Благоприятные дни для творчества и спорта: 7, 10, 14, 22, 25, 29, 30, 31.

7, 10, 14, 22, 25, 29, 30, 31. Благоприятные дни для отношений (деловых и романтических): 3, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31.

3, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31. Благоприятные дни для похода к врачу: 10, 15, 18, 22, 25, 29.

Авторка: Валерія Бондаренко

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