Как проверить статус заявки в помощь от UNICEF: пошаговая инструкция

Не секрет, что из-за войны войны в Украине, из-за вторжения России миллионы украинцев стали внутренними переселенцами. Такие люди могут получить денежную помощь от разных международных организаций. В том числе от UNICEF.
Как проверить статус заявки в помощь от UNICEF – читай в материале.
Как проверить статус заявки на пособие от ЮНИСЕФ?
Как говорится на сайте UNICEF, чтобы узнать на каком этапе проверки находится Ваша заявка – нужно позвонить по горячей линии 0-800-600-017 (звонки бесплатные).
Также можно пойти по следующему пути:
- зайти на веб-сайт Помощь и выбрать раздел Выплаты от международных организаций;
- выбрать опцию Проверить статус заявки;
- указать необходимые данные, такие как идентификационный код, тип документа и его номер;
- после этого отображается текущий статус анкеты.
Какие категории семей имеют право на финансовую помощь ЮНИСЕФ?
На сегодняшний день финансовую помощь могут получить семьи, где:
- трое и более детей младше 18 лет, или
- имеют одного ребенка с инвалидностью до 18 лет.
Какие документы необходимы для оформления заявки на денежную помощь?
Для оформления заявки на материальную помощь требуются подтверждающие документы:
- Свидетельство о рождении детей.
- Удостоверение (справка ЛКК) об инвалидности (при наличии).
- Идентификационный код родителей.
- Паспорт родителей.
- Банковский счет, на который будет произведена выплата (номер международного счета в формате IBAN, 29 символов).
Где получить: интернет-банкинг, банкомат – на квитанции, обратиться к специалисту в банк.
Фото UNICEF