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Лунный календарь на май 2024: благоприятные дни для дел

Лунный календарь май 2024 года: благоприятные дни для дел

Лунный календарь благоприятных дней на май 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать. Все самое важное об этом месяце с точки зрения астрологии – в лунном календаре на май 2024 от Нового канала!

В мае 2024 года в лунном календаре найдется много дней, когда можно отправляться в путешествие и начинать новые дела. Однако в последний месяц весны также есть периоды, когда лучше выделить время для себя и воздержаться от важных решений.

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  • 1-7 мая – убывающая Луна.
  • 8 мая – новолуние.
  • 9-22 мая – растущая Луна.
  • 23 мая – полнолуние.
  • 24-31 мая – убывающая Луна.

Лунный календарь на май 2024 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на май 2024 года, благоприятные дни: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30 мая.

  • 2 мая. Идеальное время для умственного и творческого труда, самообразования и подведения итогов;
  • 9 мая. время для создания планов и начала новых проектов; финансовые операции будут успешными и могут появиться новые профессиональные связи;14 мая. День для общения и развлечений, идеи получат
  • поддержку; физическая активность будет полезна;
  • 21 мая. Удачное время для принятия важных решений, осуществления запланированных дел и решения проблем. Дела, требующие большой активности, будут даваться легко. В этот день можно переезжать и изменять вид деятельности;
  • 22 мая. Пора для новых начинаний и бизнес-планов, полезно начать новые тренировки;
  • 25 мая. Прекрасное время для решения юридических вопросов, бюрократические дела легко решаются; в отношениях – время романтики;
  • 28 мая. Подходит для умственного и творческого труда, дел, связанных с недвижимостью, политической и общественной деятельностью;
  • 29 мая. День творчества и физической активности; полезные поездки и водные процедуры;
  • 30 мая. Удачный день для отдыха, саморефлексии и планирования на будущее не помешает общению с друзьями.

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Благоприятные дни для дел по лунному календарю на май 2024 года:

  • Благоприятные дни для путешествий: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 30.
  • Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 10, 18, 22, 29.
  • Благоприятные дни для юридических или финансовых дел: 4, 6, 16, 18, 22, 29, 30.
  • Благоприятные дни для творчества и спорта: 7, 10, 14, 22, 25, 29, 30, 31.
  • Благоприятные дни для отношений (деловых и романтических): 3, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31.
  • Благоприятные дни для похода к врачу: 10, 15, 18, 22, 25, 29.

Авторка: Валерія Бондаренко

Фото — Unsplash, iStock

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