Магнитные бури в мае 2024 года: прогноз на месяц

Магнитные бури могут влиять на состояние здоровья большинства людей, особенно на тех, кто имеет склонность к метеочувствительности. Они ухудшают общее самочувствие и качество сна, приводят к изменениям настроения, сопровождаются головной болью и повышением АД. Когда ждать магнитные бури в мае и какими они будут, читай в новом канале

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По прогнозу, в начале мая 2024 года магнитные бури могут быть умеренной интенсивности, а в конце месяца уровень их геоактивности усилится.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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Календарь магнитных бурь на май 2024 года в Украине:

1-3 и 5-7 мая магнитная геоактивность предполагается на низком уровне;

Сильные магнитные бури ожидаются в период: 11-17 мая и 28 мая;

Слабая магнитная буря: 20-25 мая.

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Магнитные бури в мае 2024 года: как защититься от вредного воздействия

Заранее зная период пика солнечной активности, можно снизить неприятные симптомы магнитных бурь и уберечь свое здоровье. Для этого нужно придерживаться простых рекомендаций:

1. Предпочитай активный образ жизни;

2. Забудь о вредной пище;

3. Находись больше на свежем воздухе;

4. Обеспечи здоровый сон;

5. Пей простую воду или травяные чаи;

6. Откажись от алкоголя и курения;

7. Минимизируй стрессовые ситуации;

8.Держи необходимые медикаменты в домашней аптечке.

Автор: Виктория Гутниченко

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