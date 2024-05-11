Помощь от ООН 2024: как подать заявку и получить выплаты

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Помощь от ООН доступна для украинцев, отвечающих определенным категориям уязвимости. Международное агентство принимает заявки на получение выплат.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило выплаты украинцам, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.
Как говорится на сайте организации, с 1 октября, уязвимые слои населения будут получать 3 600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2 200 грн.
Денежная помощь от ООН в 2023 году предоставляется лицам и семьям, соответствующим определенным категориям уязвимости:
1. Лицо или семьи, относящиеся к одной из категорий ниже:
Также:
2. Лицам, соответствующим одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:
И:
3. Лицам, не зарегистрированным из УВКБ ООН ранее, а также не получавшим денежную помощь от других организаций.
Лица, которые отвечают критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5,400 грн. на одного члена семьи.
Обратите внимание, что на сайте организации сообщают следующее: Если вы получили пособие в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров.
Те, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи от УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.
Помощь пенсионерам от ООН оказывается в рамках вышеуказанных критериев.
Как получить помощь от ООН пенсионерам: пошаговая инструкция
Чтобы получить денежную помощь от ООН, нужно обратиться в ближайший специальный центр. Сбором информации для УВКБ ООН занимается партнёрская организация БФ «Право на защиту». Адреса пунктов приема заявок в разных регионах Украины можно найти по ссылке.
Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.
На официальном сайте Право на защиту вы также найдете актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.
Получить консультацию можно, воспользовавшись Telegram-каналом организации, или по номеру 0 800 307 711.
По материалам Факты.
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