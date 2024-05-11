День матери 2024: когда празднуют в Украине и история праздника

Когда День матери в Украине? Когда приветствовать наших самых дорогих женщин в жизни? Новый канал расскажет тебе, когда тебе поздравить маму.

Когда День матери в Украине

Украина, как и многие другие страны, отмечает праздник Дня матери во второе воскресенье мая, согласно Указу Президента Украины от 1999 года.

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В 2024 году этот праздник в Украине приходится на 12 мая.

Главная традиция праздника — от всего сердца поздравлять своих мам. В этот день самым дорогим женщинам в жизни дарят цветы, подарки, присылают открытки и стихи, выражают уважение и любовь к маме. Благодарят мам за их добро, свет, бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность. Те, кто потерял маму рано, идут с цветами на их могилы, чтобы почтить память самого дорогого человека.

История Дня матери

История праздника невероятно трогательна. В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии предложила уважить матерей в память о своей собственной маме, которая преждевременно умерла. Анна начала переписываться с государственными учреждениями и законодательными органами, направляя свое предложение выдающимся лицам с целью установления ежегодного празднования дня матери. Ее усилия не прошли даром: в 1910 году штат Вирджиния официально признал День матери праздником, а впоследствии его начали отмечать и в других штатах и странах.

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