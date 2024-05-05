Выходные на Пасху 2024: будут отдыхать украинцы в этом году

Будут ли выходные на Пасху в 2024 году и сколько дней будут продолжаться, если да? Всю информацию мы собрали в материале Нового канала. Читай подробнее о выходных на Пасху в Украине

5 мая православная церковь празднует Пасху 2024. Католики уже отпраздновали ее 31 марта. Напомним, даты отличаются из-за того, что церкви пользуются разными календарями – григорианским и юлианским.

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Выходные на Пасху 2024: будем отдыхать в этом году?

Выходные на Пасху 2024 в Украине будут? Нет, в этом году украинцы останутся без дополнительных дней для отдыха в честь праздника. Причина – военное положение в стране из-за полномасштабного вооруженного вторжения рф. Соответствующая норма предусмотрена трудовым законодательством, обновленным в 2022 году.

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