Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая для всех знаков зодиака уже в материале Нового канала! Узнай, что ждет тебя в ближайшие семь дней, чтобы не иметь неприятных сюрпризов.

А также можешь ознакомиться с любовным гороскопом на 2024 и финансовым гороскопом на 2024. Наши советы помогут тебе в амурных делах и порадуют твой кошелек!

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Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Овнов. Можешь выдохнуть с облегчением, ведь в это время никаких серьезных проблем не предвидится. Спокойно планируй свидания, встречи на кофе с друзьями и прогулки в парке. Погода невероятная, лови момент! Наконец, в отношениях со второй половинкой разрешатся все конфликты и наступит долгожданная стабильность.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Тельцов. В этот период особенно важно посвятить время себе. Позаботься о своем эмоциональном и физическом состоянии, по возможности перенеси встречи и дальние поездки.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Близнецов. В ближайшие дни уделили больше времени общению с людьми, которым доверяешь. Более того, делай это искренне, как ты умеешь, и бумерангом получишь в разы больше положительных эмоций. Попробуй не обольщаться шоппингом, чтобы сохранить кошелек. Есть риск совершить импульсивные покупки.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Раков. Этот период следует посвятить домашнему уюту и семье. Иногда из-за сверхбыстрого темпа жизни мы забываем о самом главном – наших близких, поэтому лови каждый шанс на укрепление взаимоотношений. Также эти дни – хорошая возможность сходить к врачу и решить отложенные проблемы со здоровьем.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Львов. Поводов для радости будет достаточно! Поэтому готовься много улыбаться! Но будь осторожным (-ной) со своим здоровьем: если тебя смущает что-то, сразу записывайся к врачу на консультацию. Больше занимайся спортом, пей много чистой воды и предпочитай здоровое питание.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Дев. В эти дни обрати внимание на своих поклонников. Возможно, ты не замечаешь, но тот самый находится совсем рядом, стоит задуматься и дать ему шанс. И если есть работа, которая кажется тебе мелочной и бесполезной, стоит обратить на нее внимание. Это твой шанс улучшить репутацию, наладить отношения с коллегами и улучшить финансовое состояние.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Весов. Не торопись с изменением рабочего места, попробуй прислушаться к интуиции. Так легко потерять, но трудно восстановить. А также тебе следует научиться держать эмоции под контролем, чтобы не создавать конфликтных ситуаций в семье и на работе. Чтобы не сделать больно себе и родным, старайся сглаживать углы.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Скорпионов. Успех – твое второе имя. Он будет сопровождать тебя повсюду: то ли в профессиональных делах, то ли в личных. Даже хейтеры будут тобой восхищаться. Поэтому скорее к свершениям и подвигам, это именно то время.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Стрельцов. В этот период можно не беспокоиться о деньгах. Высокие шансы найти дополнительный источник прибыли и наконец-то расплатиться с долгами. Но будь осторожен (-ной): не трать все сразу, продумай, как практичнее воспользоваться деньгами. Кроме того, эта неделя – отличная для открытия бизнеса и начала творческой деятельности.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Козерогов. Что-то ты засиделся, пора растрясать косточки. Этот период является прекрасной возможностью для физических нагрузок: пробежка в парке, спортзал, плавание и активные игры будут очень полезны. Но берегись финансовых вложений, лучше придержать деньги в кошельке.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Водолеев. Время объятий и поцелуев! Это не только доставит тебе удовольствие, но и поможет наладить отношения с любимым/любимой. А подарочек (даже незначительный) или сюрприз станет вишенкой на торте, особенно, если ты так давно ничем не радовал(а) партнера.

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 6 по 13 мая 2024 года для Рыб. В эти дни следует воздержаться от больших покупок и вложений, чтобы сохранить и приумножить свой капитал. Чем больше тратишь, тем больше денег приходит – явно не твой девиз на этот период.

Авторка: Дарина Жадько

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