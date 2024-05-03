Как получить помощь от ООН пенсионерам: пошаговая инструкция

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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.
Как сообщает Минсоцполитики, список лиц, имеющих право на выплаты, на основании имеющихся реестров, формирует Пенсионный фонд, а ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям. В течение не менее 4 месяцев более 260 тысяч пенсионеров в девяти областях будут получать доплаты к пенсиям.
Пенсионеры этих областей могут рассчитывать на выплаты:
Пенсионеры, которые отвечают условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от КПН в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3 тысячи гривен, минимальный размер выплаты — 100 грн. Денежные средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.
Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.
Фото IStock
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